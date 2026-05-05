Αποκάλυψη Axios: «Κρυφό μήνυμα» από ΗΠΑ σε Ιράν για την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Ζήτησαν να μην παρέμβει. Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την επιχείρηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει

05 Μάι. 2026 19:52
Στις ΗΠΑ υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Ιράν την Κυριακή (03.05.2026) για την επικείμενη αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερία» με σκοπό την «καθοδήγηση» πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην παρέμβει.

Μάλιστα σύμφωνα με το Axios, η προειδοποίηση έγινε προχτές λίγες ώρες πριν αρχίσει η Επιχείρηση Ελευθερία των ΗΠΑ. Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την επιχείρηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει. Το ιδιωτικό μήνυμα του αξιωματούχου στην Τεχεράνη, υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος αποσκοπούσε να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης.

Πάντως παρά την προειδοποίηση, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν την Δευτέρα μια σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων του αμερικανικού ναυτικού, εμπορικών πλοίων αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Και σήμερα, είχαμε νέο συναγερμό στα Εμιράτα.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν σήμερα τις ιρανικές επιθέσεις και ισχυρίστηκαν ότι η εκεχειρία παρέμενε σε ισχύ.

Ο στρατηγός είπε ευθέως ότι οι επιθέσεις «είναι κάτω από το όριο της επανέναρξης μείζονος κλίμακας επιχειρήσεων». Από την πλευρά του, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «επικοινωνούν τόσο ανοιχτά όσο και διακριτικά με τους Ιρανούς» για τη διεξαγωγή της επιχείρησης».

«Αυτή τη στιγμή, η εκεχειρία είναι σε ισχύ», ξεκαθάρισε ο υπουργός που υπονόησε ότι ενέργειες όπως οι χθεσινές γίνονται χωρίς την άδεια της ιρανικής ηγεσίας, η οποία και «πρέπει να χαλιναγωγήσει» όσους τις πράττουν.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν μέσα στην εβδομάδα, εάν συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο στην περιοχή.

