Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχει καμία ελπίδα απέναντί μας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει καθοριστικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, επιμένοντας πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

05 Μάι. 2026 18:49
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με σκληρές δηλώσεις για το Ιράν, υποστηρίζοντας από το Οβάλ Γραφείο ότι η Τεχεράνη «δεν έχει καμία ελπίδα» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση και, όπως είπε, το παραδέχονται στις ιδιωτικές συνομιλίες μαζί του, παρότι δημόσια παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, συνδέοντας τη στάση της Ουάσινγκτον με τον στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά»

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι και δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η δύναμη ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω καν να μιλήσω. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Και τους έχουμε νικήσει κατά κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δήλωση αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει την αμερικανική στάση ως απολύτως αδιαπραγμάτευτη στο ζήτημα των πυρηνικών, ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ, τις οποίες χαρακτήρισε «αψιμαχία», υποβαθμίζοντας τη βαρύτητά τους.

Όπως είπε, παρά την ένταση στην περιοχή, το αμερικανικό χρηματιστήριο κινήθηκε σε ιστορικό υψηλό, κάτι που χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει ότι οι αγορές δεν βλέπουν το Ιράν ως σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ.

«Σήμερα φτάσαμε σε ιστορικό υψηλό στο χρηματιστήριο, παρά εκείνη τη μικρή αψιμαχία. Την αποκαλώ αψιμαχία επειδή το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Ποτέ δεν είχε. Το ξέρουν», δήλωσε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Κόλπο, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και την Ουάσινγκτον να επιμένει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να επιβάλει τους όρους της στην περιοχή.

