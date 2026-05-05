Το αμερικανικό σχέδιο Project Freedom για τα Στενά του Ορμούζ παρουσίασε ο Πιτ Χέγκσεθ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο το μεσημέρι της Τρίτης, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να «σπάσει τον παράνομο έλεγχο του Ιράν» στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας πως ο αμερικανικός στρατός δεν χρειάζεται να εισέλθει ούτε στον εναέριο χώρο ούτε στα χωρικά ύδατα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Pete Hegseth on Iran: There is only one hand on the wheel ultimately directing this: President Trump.pic.twitter.com/UwLzaVgoB7 — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

«Οι ΗΠΑ στοχεύουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας από την ιρανική επιθετικότητα. Δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν στον εναέριο χώρο ή τα χωρικά ύδατα του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Στη συνέχεια απέρριψε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι ελέγχει το πέρασμα, σημειώνοντας πως η αμερικανική πλευρά δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά δεν αναγνωρίζει ιρανική κυριαρχία στα διεθνή ύδατα.

Secretary of War Pete Hegseth delivers a message to Iran amid Project Freedom: “To what remains of Iran’s forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear… pic.twitter.com/s74k7wHs9z — Townhall.com (@townhallcom) May 5, 2026

«Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση. Λένε ότι ελέγχουν το στενό, δεν το ελέγχουν. Έχουν ντροπιαστεί. Είναι διεθνή ύδατα και δεν τους ανήκουν», ανέφερε.

Hegseth: “Once again, America is using its strength to lift up others. Iran is trying to subjugate the world.” pic.twitter.com/eYdG5CgxdQ — Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2026

CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν

Προειδοποίηση για «συντριπτική ισχύ πυρός»

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με σφοδρή αμερικανική απάντηση, εάν επιχειρήσει να στοχοποιήσει πλοία που συμμετέχουν στη διεθνή ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Project Freedom.

Όπως είπε, εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να εμφανίζονται αποφασισμένες να εγγυηθούν την ασφάλεια της διέλευσης.

«Εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν τα Στενά. Ως ένα άμεσο δώρο των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον κόσμο, έχουμε εγκαθιδρύσει έναν ισχυρό “θόλο” προστασίας πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική ισχύ πυρός εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία», δήλωσε.

Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι η Ουάσινγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει την επιχείρηση ως εγγύηση ασφάλειας για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αλλά και ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε επίθεση θα έχει άμεσο κόστος.

Ιρανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα και τα οδηγούν στο Ντιέγκο Γκαρσία

«Ξεχωριστή και διακριτή» επιχείρηση

Ο Χέγκσεθ θέλησε να διαχωρίσει το Project Freedom από τις υπόλοιπες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αποστολή με αμυντικό χαρακτήρα, περιορισμένο πεδίο και προσωρινή διάρκεια.

«Για να είμαστε σαφείς, η επιχείρηση αυτή είναι ξεχωριστή και διακριτή από την επιχείρηση Epic Fury», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το Project Freedom έχει μία συγκεκριμένη αποστολή: την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας από την ιρανική επιθετικότητα.

«Το Project Freedom έχει αμυντικό χαρακτήρα, περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και προσωρινή διάρκεια, με μία αποστολή: την προστασία της αθώας εμπορικής ναυσιπλοΐας από την ιρανική επιθετικότητα. Από εκεί και πέρα, καλούμε τους συμμάχους μας να βγουν μπροστά», σημείωσε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία έχουν ήδη περάσει από τα Στενά, ενώ έξι ακόμη πλοία που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν».

Τραμπ: «Έχουμε ήδη κερδίσει» – Ασαφής για την εκεχειρία με το Ιράν και νέες αιχμές για ΝΑΤΟ

Η εκεχειρία και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι, παρά τα χθεσινά εκατέρωθεν πλήγματα, η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί την κατάσταση «πολύ στενά».

Ο υπουργός Πολέμου επανέλαβε επίσης τον βασικό στόχο των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, που είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο.

«Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Με την επιχείρηση Midnight Hammer πήγαμε πίσω το πρόγραμμά τους. Παρακολουθούμε 24/7 τις εγκαταστάσεις τους, ελπίζουμε να συμφωνήσουν να εγκαταλείψουν τις πυρηνικές επιδιώξεις», δήλωσε.

Για το πολιτικό μέλλον του Ιράν, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επιλογή του καθεστώτος αφορά τους ίδιους τους Ιρανούς.

«Όσο για το καθεστώς τους, εξαρτάται από τους ίδιους τους Ιρανούς ποιος θα τους κυβερνήσει. Πριν τον πόλεμο, είχαν σκοτωθεί 45.000 αθώοι Ιρανοί πολίτες, αυτό κάνει η κυβέρνησή τους», πρόσθεσε.

Χάος στα Στενά του Ορμούζ: Παρεμβολές σε GPS και AIS «εξαφανίζουν» πλοία από τα ραντάρ

Πάνω από 10 επιθέσεις κατά Αμερικανών μετά την εκεχειρία

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί περισσότερες από 10 φορές κατά αμερικανικών δυνάμεων από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Παράλληλα, όπως είπε, οι ενέργειες αυτές παραμένουν μέχρι στιγμής «κάτω από το όριο» που θα οδηγούσε σε επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων.

«Από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εννέα φορές κατά εμπορικών πλοίων και έχει καταλάβει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ έχει επιτεθεί περισσότερες από 10 φορές κατά αμερικανικών δυνάμεων, όλα κάτω από το όριο για επανεκκίνηση μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων προς το παρόν», ανέφερε.

Ο Κέιν διευκρίνισε ότι το σημείο στο οποίο μια επίθεση θα θεωρηθεί αρκετή για επανέναρξη επιχειρήσεων είναι πολιτική απόφαση, η οποία δεν ανήκει στη δική του αρμοδιότητα.

«Το όριο για επανέναρξη αποτελεί πολιτική απόφαση που υπερβαίνει τη δική μου αρμοδιότητα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για περιορισμένα, παρενοχλητικά πυρά αυτή τη στιγμή. Δείχνει ότι το Ιράν προσπαθεί απεγνωσμένα να αντιδράσει», πρόσθεσε.

Reuters: «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν πλήξει τα πυρηνικά του Ιράν»

Εύθραυστη ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ

Η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν» έξι μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Κούπερ απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν η εκεχειρία έχει λήξει, περιοριζόμενος να σημειώσει ότι οι αμερικανικές ενέργειες πραγματοποιούνται «κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών του προέδρου».

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας ασταθούς αποκλιμάκωσης, με τις ΗΠΑ να επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και το Ιράν να δοκιμάζει τα όρια της εκεχειρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταγραφεί επίσημη επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων.

Αντίδραση του Ιράν κατά των ΗΠΑ για επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



