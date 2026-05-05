ΗΑΕ: Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, με τα συστήματα αεράμυνας της χώρας να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ, οι θόρυβοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας συνδέονται με τις αναχαιτίσεις που πραγματοποιούν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας.

#عاجل | الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران pic.twitter.com/cpUamy4Z5A — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2026

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο X.

Νέα επίθεση μετά τα drones της Δευτέρας

Η νέα ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά την αναφορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι τέσσερα drones από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δοθεί χθες, κανένα από τα drones δεν χτύπησε στόχο. Τα τρία καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα, ενώ το τέταρτο κατέπεσε στη θάλασσα.

Η επανάληψη των επιθέσεων ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση στον Κόλπο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων και της ναυσιπλοΐας βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών.

Φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρεις Ινδοί, οι οποίοι νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους.

Η Φουτζάιρα θεωρείται κρίσιμη περιοχή για τις ενεργειακές υποδομές των ΗΑΕ, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναφορά για επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Σε επιφυλακή η αεράμυνα των ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα επιθέσεις που περιλαμβάνουν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones.

Η εικόνα παραμένει ρευστή, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις κινήσεις στον εναέριο χώρο και να αξιολογούν τις επιπτώσεις από τις επιθέσεις.

Οι νέες αναφορές εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, ειδικά μετά τα διαδοχικά περιστατικά των τελευταίων ημερών και τις επιθέσεις που έχουν στοχοποιήσει κρίσιμες υποδομές στον Κόλπο.

