Αποκάλυψη: Η ταυτότητα του Αμερικανού παίκτη ομάδας της Elite League, στον οποίο Αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών πέρασαν χειροπέδες!

Φέρεται να μπήκε με το αυτοκίνητό του μέσα στις γραμμές του τρένου και να διέγραψε μια πορεία περίπου 300 μέτρων

31 Ιαν. 2026 18:48
Pelop News

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών πέρασαν σήμερα (31/1/2026) τα ξημερώματα χειροπέδες στον 28χρονο Αμερικανό μπασκετμπολίστα της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Μεθυσμένος μπασκετμπολίστας της Elite League μπήκε με ΙΧ στις γραμμές του τρένου στο κέντρο της Αθήνας

Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος παίκτης της Α2 κατηγορίας φέρεται να μπήκε με το αυτοκίνητό του μέσα στις γραμμές του τρένου και να διέγραψε μια πορεία περίπου 300 μέτρων.

Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει σε μεγάλη έκταση και για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ο άνδρας συνελήφθη και, όπως προέκυψε, πέραν της προκλητικής συμπεριφοράς του, δεν διέθετε καν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στη χώρα. Επιπλέον οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς σε έλεγχο που του έγινε το ποσοστό αλκοόλης κατά την 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

