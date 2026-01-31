Μεθυσμένος μπασκετμπολίστας της Α2 μπήκε με ΙΧ στις γραμμές του τρένου στο κέντρο της Αθήνας

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, όταν 29χρονος Αμερικανός αθλητής της Α2 κατηγορίας εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, προκαλώντας σοβαρή διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

31 Ιαν. 2026 14:21
Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφικό σενάριο εκτυλίχθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί του Σαββάτου, με πρωταγωνιστή έναν 29χρονο Αμερικανό μπασκετμπολίστα, παίκτη ομάδας της Α2, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός έχασε κάθε έλεγχο της κατάστασης και εισήλθε με το ΙΧ αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές, κινούμενος πάνω σε αυτές για περίπου 300 μέτρα, στο σημείο της συμβολής της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αφού –όπως διαπιστώθηκε– δεν διέθετε έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών και την παρεμπόδιση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για αρκετή ώρα, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο αλκοτέστ, ο 29χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,56 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ η υπόθεση πλέον ακολουθεί τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2026) στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29ρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 31-1-2026, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για -300- μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

