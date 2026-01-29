Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε... δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην απόλυση ενός από τους ανώτερους αξιωματούχους της, του Χένρικ Χολολέι, μετά την ολοκλήρωση εσωτερικής έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραβίασε κανόνες της ΕΕ.

Ο Εσθονός αξιωματούχος είχε τεθεί υπό διερεύνηση για φερόμενες παραβάσεις που αφορούσαν συγκρούσεις συμφερόντων, ζητήματα διαφάνειας, αποδοχή δώρων και χειρισμό εμπιστευτικών εγγράφων, όπως προκύπτει από έγγραφα που επικαλείται το Politico. Ο ίδιος, σε δήλωσή του στο μέσο, ανέφερε πως είναι απογοητευμένος, ωστόσο αποδέχεται την απόφαση της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η διαδικασία «έφτασε επιτέλους στο τέλος της».

Un haut fonctionnaire européen licencié après une enquête disciplinaire liée à des cadeaux offerts par le Qatar: Les commissaires européens ont décidé jeudi 29 janvier de mettre fin au contrat du haut fonctionnaire européen Henrik Hololei, à la suite des… https://t.co/QuBMQhqPmH pic.twitter.com/qPwMwdMyMP — Euractiv France (@Euractiv_FR) January 29, 2026

Ο Χολολέι είχε διατελέσει ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών και πιο πρόσφατα σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις 21 Μαρτίου 2025 ενημερώθηκε επισήμως ότι θα υποβληθεί σε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία.

Η υπόθεση συνδέεται με έρευνα της OLAF από το 2023, η οποία ξεκίνησε μετά από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και αφορούσε καταγγελίες για ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με συμφωνία αερομεταφορών με το Κατάρ, με αντάλλαγμα δώρα, μεταξύ των οποίων και πολυτελείς διαμονές στη Ντόχα.

Χωρίς να κατονομάσει τον αξιωματούχο, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος ανώτερου στελέχους, τονίζοντας ότι διαπιστώθηκε παραβίαση των ισχυόντων κανόνων και αποφασίστηκαν «τα κατάλληλα και αναλογικά μέτρα».

