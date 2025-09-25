Αποκάλυψη: Θα βλέπουμε το γυναικείο πόλο στην ΕΡΤ Sports

Οι προσπάθειες παραγόντων του υγρού στίβου της περιοχής μας σε συνεργασία με εκπροσώπους της Αχαϊας στη Βουλή φαίνεται πως επέφεραν καρπούς. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι οι φίλοι του πόλο της Πάτρας θα μπορούν να παρακολουθούν τα παιχνίδια των ομάδων μας στη νέα Α1 Εθνική Γυναικών , ίσως και σε επίπεδο Ανδρών, μέσω του ΕΡΤ Sports, σε μα προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης του εθνικού μας σπορ. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι της ΝΕΠ και του ΝΟΠ θα είναι σε θέση να βλέπουν τις αγαπημένες τους ομάδες τηλεοπτικά, με ότι αυτό σημαίνει για το promotion του πόλο και την έλευση νέων αθλητών κι αθλητριών στο άθλημα των επιτυχιών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



