Αποκάλυψη: Θα βλέπουμε το γυναικείο πόλο στην ΕΡΤ Sports

Παράγοντες του πόλο της περιοχής μας και πολιτικά στελέχη φαίνεται πως πέτυχαν τη μετάδοση αγώνων της νέας σεζόν μέσω ΕΡΤ Sports.

Αποκάλυψη: Θα βλέπουμε το γυναικείο πόλο στην ΕΡΤ Sports Οι φήμες θέλουν την ΕΡΤ Sports να μεταδίδει τα παιχνίδια πόλο της ΝΕΠ και του ΝΟΠ
25 Σεπ. 2025 13:56
Pelop News

Οι προσπάθειες παραγόντων του υγρού στίβου της περιοχής μας σε συνεργασία με εκπροσώπους της Αχαϊας στη Βουλή φαίνεται πως επέφεραν καρπούς. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι οι φίλοι του πόλο της Πάτρας θα μπορούν να παρακολουθούν τα παιχνίδια των ομάδων μας στη νέα Α1 Εθνική Γυναικών , ίσως και σε επίπεδο Ανδρών, μέσω του ΕΡΤ Sports, σε μα προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης του εθνικού μας σπορ. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι της ΝΕΠ και του ΝΟΠ θα είναι σε θέση να βλέπουν τις αγαπημένες τους ομάδες τηλεοπτικά, με ότι αυτό σημαίνει για το promotion του πόλο και την έλευση νέων αθλητών κι αθλητριών στο άθλημα των επιτυχιών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
15:08 Στην Πάτρα τη Δευτέρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας – Εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα τις πυρκαγιές και την πολιτική προστασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ