Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!

Όσο και εάν φαίνεται απίστευτο η παρατήρηση που του έκανε όταν πάτησε με τις κάλτσες του εκεί όπου είχε αφήσει τα παπούτσια, αλλά και μία δεύτερη που ακολούθησε αμέσως μετά, ήταν η αφορμή για να πνίξει την αδελφή του με σακούλα, όπως ισχυρίζεται ο 50χρονος καθ’ ομολογία δράστης του φονικού που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, μέσα στο σπίτι του θύματος στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σύντομη απολογία του ενώπιον των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος περιέγραψε το χρονικό εκείνης της ημέρας, από τη στιγμή που παρέλαβε την 59χρονη αδελφή του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, έως και την ώρα που μετέβησαν στο διαμέρισμά της και ακολούθησε η ανθρωποκτονία.

Ο 50χρονος κατέθεσε ότι εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για να παραλάβει την αδελφή του και να τη μεταφέρει στην οικία της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγό του και, όταν της ανέφερε ότι θα διανυκτέρευε στο σπίτι της αδελφής του, ακολούθησε έντονος λεκτικός καβγάς. Η σύζυγός του, όπως κατέθεσε ο κατηγορούμενος, του είπε θυμωμένη και με έντονο ύφος να μαζέψει τα πράγματά του από την κοινή τους εστία και να μετακομίσει μόνιμα στην αδελφή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιστατικό του προκάλεσε έντονη ταραχή και δυσφορία, χωρίς όμως να μπορεί να φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν λίγη ώρα αργότερα. Αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, επί της οδού Αλεξανδρείας 60, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τις στιγμές έντασης μέχρι και το χρονικό σημείο που η αδελφή του έπεσε νεκρή όταν την έπνιξε με τη σακούλα.

Όπως είπε, μόλις έφτασαν στην οικία του θύματος, η οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – είχε εμμονή με την καθαριότητα γιατί φοβόταν τα μικρόβια, η 59χρονη του μίλησε πολύ έντονα και άσχημα, επειδή πάτησε με τις κάλτσες του εκεί όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του. Επιπλέον, ακολούθησε και μία δεύτερη παρατήρηση με επιθετικό ύφος, αυτή τη φορά για ένα σχαράκι που ήταν στην αποχέτευση της τουαλέτας, σύμφωνα με τον 50χρονο.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι αυτές οι δύο παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με τον καβγά που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με τη σύζυγό του, τον έκαναν να ενεργήσει με τρόπο που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποια στιγμή αντιλήφθηκε τις ενέργειές του και αμέσως μετά το φονικό κάλεσε τη σύζυγό του στο τηλέφωνο και έπειτα την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας για το συμβάν και ζητώντας να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι, λίγο πριν ολοκληρώσει την απολογία του, ο κατηγορούμενος δήλωσε βαθιά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και μετανιωμένος.

Πάλεψε για τη ζωή της

Από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό της 59χρονης, προέκυψε ότι ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός και γρήγορος. Επιπλέον, η σορός της έφερε αμυντικά τραύματα, κάτι που δηλώνει ότι προσπάθησε να σώσει τη ζωή της, όταν ο 50χρονος ξεκίνησε να την πνίγει με τον βρόχο που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη, και παραμένει υπό κράτηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



