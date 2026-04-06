Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για τη Δυτική Ελλάδα: Καταλύματα με δομικές αδυναμίες

Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για τη θερινή σεζόν 2025 αποτυπώνει έναν κλάδο καταλυμάτων που χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος, έντονη εποχικότητα και ισχυρή εξάρτηση από τη διεθνή ζήτηση. Το δείγμα των 702 επιχειρήσεων δείχνει ότι το 64% απασχολεί μόλις 1-2 εργαζόμενους, ενώ το 87% λειτουργεί εποχικά, στοιχείο που περιορίζει τη δυνατότητα ανθεκτικότητας και επενδύσεων.

Σε εθνικό επίπεδο, κυριαρχεί η διεθνής πελατεία, καθώς το 65% των καταλυμάτων εξυπηρετεί κυρίως τουρίστες από το εξωτερικό. Κύριες αγορές είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Αντίθετα, η ελληνική αγορά παραμένει περιορισμένη στο 8%, αν και εμφανίζει μεγαλύτερη σημασία σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Ελλάδα.

Τα έσοδα για το 2025 παρουσιάζουν γενικά σταθεροποίηση: το 63% των επιχειρήσεων δηλώνει μεταβολές μεταξύ -5% και +5% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, το ισοζύγιο προσδοκιών είναι αρνητικό, καθώς περισσότεροι επιχειρηματίες αναμένουν μείωση παρά αύξηση εσόδων. Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις προέρχονται από μεγαλύτερες και υψηλότερης κατηγορίας μονάδες, γεγονός που αναδεικνύει ανισότητες εντός του κλάδου.

Η εικόνα διαφοροποιείται έντονα σε περιφερειακό επίπεδο, με τη Δυτική Ελλάδα να ξεχωρίζει αρνητικά. Συγκεκριμένα, το 67% των επιχειρήσεων εκτιμά μείωση εσόδων άνω του 5%, το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα. Η απαισιοδοξία αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από την εγχώρια αγορά, η οποία, αν και πιο έντονη στην περιοχή (67%), δεν αρκεί για να στηρίξει την κερδοφορία.

Παράλληλα, καταγράφεται μηδενική αξιοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που υποδηλώνει αδυναμία προσέλκυσης ή ενεργοποίησης αυτής της ζήτησης. Αυτό αποτελεί κρίσιμο έλλειμμα, δεδομένου ότι άλλες Περιφέρειες αξιοποιούν τα προγράμματα αυτά ως μηχανισμό ενίσχυσης πληρότητας.

Οι επιχειρήσεις της περιοχής αντιμετωπίζουν επίσης δομικές προκλήσεις: χαμηλή ζήτηση, δυσκολία προσαρμογής στις ψηφιακές τεχνολογίες και ανεπαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς. Παρά το γεγονός ότι το 67% διαθέτει δωρεάν Wi-Fi, μόνο το 33% έχει αναπτύξει πιο ολοκληρωμένες ψηφιακές υποδομές (ιστοσελίδα, online κρατήσεις, channel manager), ενώ απουσιάζουν πλήρως συστήματα PMS, περιορίζοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Σε επίπεδο κόστους, η υψηλή φορολογία και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα αποτελούν καθολικά προβλήματα, ενώ η έλλειψη προσωπικού επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός από πλατφόρμες όπως η Booking.com και η Airbnb εντείνει την πίεση, καθώς αποτελούν τα βασικά κανάλια κρατήσεων.

Συνολικά, η Δυτική Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα σε σχέση με άλλες Περιφέρειες, με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ψηφιακής ωριμότητας και της αξιοποίησης της εγχώριας ζήτησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



