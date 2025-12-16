Απώλεια για το Ηράκλειο: Πέθανε ο Μανώλης Κουμαντάκης, ιστορικό στέλεχος των εμπόρων

Βαρύ πένθος επικρατεί στο Ηράκλειο και την εμπορική κοινότητα της Κρήτης μετά τον θάνατο του Μανώλη Κουμαντάκη, επί σειρά ετών προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

16 Δεκ. 2025 14:14
Pelop News

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου του Μανώλη Κουμαντάκη, προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και επί πολλά χρόνια προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος άφησε έντονο αποτύπωμα στην εμπορική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, κάνει λόγο για μια απρόσμενη απώλεια που αφήνει μεγάλο κενό τόσο στην οικογένεια του εκλιπόντος όσο και στην εμπορική κοινότητα του Ηρακλείου και ολόκληρης της Κρήτης. Όπως σημειώνει, ο Μανώλης Κουμαντάκης είχε έντονη παρουσία στα δημόσια πράγματα και πορεύτηκε με αδιαπραγμάτευτη θέληση στον δρόμο της προσφοράς προς τους συναδέλφους του εμπόρους, τους οποίους εκπροσώπησε με δυναμισμό για σειρά ετών. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του αναπτύχθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε και ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε τον Μανώλη Κουμαντάκη πρωταγωνιστή της επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου και άνθρωπο ασυμβίβαστο και πρωτοπόρο. Όπως ανέφερε, ο εκλιπών καταγράφεται στην ιστορία της πόλης ως ηγετική προσωπικότητα που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια το επιχειρείν και τη συλλογική προσπάθεια από πολλές θέσεις, κερδίζοντας την αναγνώριση τόσο των συναδέλφων του όσο και των πολιτών του Ηρακλείου.

Σε προσωπικό τόνο, ο δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στη μακρόχρονη κοινή τους πορεία, μιλώντας για έναν φίλο και πολιτικό συνοδοιπόρο, ενεργητικά παρόντα, μαχητικό και δοτικό, με έντονη αίσθηση ανθρωπιάς, στοιχείο που χαρακτήριζε τη διαδρομή και τον χαρακτήρα του.

Συλλυπητήρια μηνύματα απευθύνονται στην οικογένεια και τους οικείους του, με την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον εμπορικό κόσμο της Κρήτης.

