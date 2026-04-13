Απολλεών: Μητέρα για δεύτερη φορά η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks»

Η Απολλεών του My Style Rocks έγινε ξανά μητέρα. Πώς ανακοίνωσε την νέα σελίδα στη ζωή της.

13 Απρ. 2026 18:33
Pelop News

Την απόκτηση του δεύτερου παιδιού της ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων η Αθηνά, γνωστή στο ευρύ κοινό ως «Απολλεών» από τη συμμετοχή της στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μόδας «My Style Rocks» το 2023. Η πρώην παίκτρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της το ευχάριστο γεγονός, αποκαλύπτοντας πως έγινε ξανά μητέρα τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η Απολλεών επέλεξε να κρατήσει την εγκυμοσύνη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή του Πάσχα στα social media, ανέφερε πως το ταξίδι αυτό ξεκίνησε το 2025 και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση για τη νέα σελίδα στη ζωή της. Όπως εξήγησε, η απόφασή της να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της κύησης πήγαζε από προσωπικά βιώματα και δυσκολίες του παρελθόντος.

 

Η Απολλεών είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα το 2021, όταν συστήθηκε ως μια «reborn» προσωπικότητα, εξηγώντας πως το όνομα με το οποίο συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό αποτελεί σύνθεση των ονομάτων των παιδιών της: του γιου της, Λεωνίδα, και της κόρης της, Απολλωνίας, την οποία έχασε σε μια τραγική περίοδο για την ίδια.

Με την απόκτηση του δεύτερου γιου της, η ίδια δήλωσε πως πλέον είναι προσηλωμένη στην ανατροφή των δύο παιδιών της, κάνοντας λόγο για μια «δεύτερη ευκαιρία» και ένα «θαύμα» που ολοκληρώνει την οικογενειακή της ευτυχία.

