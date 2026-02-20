Απόλλων: Νέα ατυχία με τον Κιέρ, δεν παίζει με Ηλυσιακό

Ενα ευχέλαιο και γρήγορα φαίνεται πως χρειάζεται η Απόλλων Πατρών, η οποία, ενώ έδειχνε ότι θα παραταχθεί σε έναν αγώνα με ελάχιστες απουσίες, στάθηκε και πάλι άτυχη και θα αγωνιστεί αύριο κόντρα στον Ηλυσιακός με δύο σημαντικές ελλείψεις.

Η νέα ατυχία ακούει στο όνομα Τζάστιν Κιερ, ο οποίος υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα στο άλλο πόδι από εκείνο που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αυριανή αναμέτρηση.

Κρίμα για τον Αμερικανό, καθώς αποτελεί παίκτη-βαρόμετρο για την επιθετική λειτουργία της πατρινής ομάδας, η οποία θα πορευτεί χωρίς αυτόν. Εκτός παραμένει και ο Αθανασόπουλος, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Στα θετικά της υπόθεσης συγκαταλέγεται το γεγονός ότι ο Σταμάτης έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλει το σύνολο του Νίκου Καλαμπάκου είναι να παρουσιάσει καλό πρόσωπο και να φτάσει στη νίκη, ώστε να ανακόψει το αρνητικό σερί των τελευταίων αγωνιστικών.

Ο Απόλλων θέλει πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνει στο «κόλπο» της τετράδας και να μη βρεθεί στη δύσκολη θέση να μείνει εκτός play-offs.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση απευθύνει κάλεσμα στήριξης προς τον κόσμο, ζητώντας τη δυναμική παρουσία του στο γήπεδο, με τα εισιτήρια να κοστίζουν 10 ευρώ.

«Σε αυτή την προσπάθεια, η παρουσία του κόσμου μας μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Η στήριξη από την εξέδρα δίνει ρυθμό, πάθος και ώθηση στους παίκτες μας, ειδικά σε αναμετρήσεις με αυξημένες απαιτήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης.

