Απόλλων Πατρών: «Θεσμικά ατοπήματα στη διαδικασία απονομής αθλητικής δικαιοσύνης»

Σκληρή ανακοίνωση των «μελανόλευκων» για την ποινή που τους επιβλήθηκε για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Προμηθέα 2014

29 Δεκ. 2025 13:04
Pelop News

Η Διοίκηση του Απόλλωνα Πατρών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο εντός έδρας αγώνας της ομάδας μας με το αθλητικό σωματείο Προμηθέας 2014 που έλαβε χώρα την 07.12.2025, καθώς και για την απόφαση που εκδόθηκε σε βάρος του Σωματείου μας από την Αθλητικό Δικαστή χωρίς να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του αγώνα και τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκαν τα γεγονότα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι διαιτητές προέβησαν σε αιφνίδια διακοπή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή κλιμακούμενη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και χωρίς καμία προσπάθεια αποτροπής και εκτόνωσής τους, επικαλούμενοι υβριστικά συνθήματα μεμονομένων ατόμων στις κερκίδες, τα οποία άτομα βαφτίστηκαν «οργανωμένοι οπαδοί».
Παρά το γεγονός ότι η Διοίκηση και τα αρμόδια όργανα του Σωματείου ουδέποτε υποκίνησαν ή ανέχθηκαν καθοιοδήποτε τρόπο τέτοιες συμπεριφορές, καθώς δεν συνάδουν με τα αθλητικά ιδεώδη και τις αξίες που πρεσβεύει ο Απόλλων Πατρών, η ομάδα παραπέμφθηκε ενώπιον της Αθλητικού Δικαστή και τελικώς κρίθηκε υπαίτια για αυτές τις συμπεριφορές.
Η επιβληθείσα ποινή των δύο (2) αγώνων κεκλεισμένων των θυρών κρίνεται προδήλως υπερβολική, δυσανάλογη και άδικη, ιδίως όταν δεν συνεκτιμήθηκαν:

• η έλλειψη προηγούμενης προειδοποίησης από τους διαιτητές.
• η μη ονομαστική καταγραφή συγκεκριμένων προσώπων και απομάκρυνση αυτών που ήταν υπαίτιοι για την διεξαγωγή των άνομων ενεργειών σύμφωνα με την έκθεση τους.
• η απουσία συγκεκριμένων ενεργειών ή παραλείψεων της Διοίκησης που να στοιχειοθετούν υπαιτιότητα.
• η αρχή της αναλογικότητας που οφείλει να διέπει και την αθλητική δικαιοσύνη.

Περαιτέρω, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο χρόνος και ο τρόπος κοινοποίησης της απόφασης.
Ο αγώνας έλαβε χώρα την Κυριακή 07.12.2025 και η εκδίκαση από την Αθλητική Δικαστή έγινε την 17.12.2025 ημέρα Τετάρτη.
Η απόφαση επιδόθηκε στο Σωματείο στις 22.12.2025, ημέρα Δευτέρα, με προθεσμία προσβολής της ενώπιον του ΑΣΕΑΔ έως και τις 24.12.2025 ημέρα Τετάρτη, ήτοι παραμονή Χριστουγέννων και ημέρα ημιαργίας, ενώ είναι γνωστό ότι το ανώτερο δικαιοδοτικό όργανο δεν πρόκειται να συνεδριάσει κατά τη διάρκεια των εορτών.
Στην πράξη, τούτο καθιστά οποιαδήποτε προσφυγή άνευ αντικειμένου, αφού θα έχει ήδη εκτελεστεί η ποινή μέχρι τη συνεδρίαση και έκδοση απόφασης από το ΑΣΕΑΔ, στερώντας από το Σωματείο μας το ουσιαστικό δικαίωμα κρίσης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης και ίσης μεταχείρισης.

Η Διοίκηση του Απόλλωνα Πατρών δηλώνει ότι:
• Παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές του αθλητικού ιδεώδους και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη διασφάλιση της τάξης ασφάλειας και της ευγενούς άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους.
• Σέβομαστε τους θεσμούς και δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε κάθε επίσημη οδηγία – κατεύθυνση ως προς την πρόβλεψη – καταστολή ενεργειών που δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή αγωνιστικών δράσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προς τούτο.
• Αρνούμαστε να αποδεχθούμε πρακτικές που οδηγούν σε προειλημμένες αποφάσεις, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα έννομης προστασίας και πλήττει το κύρος του οργανισμού μας.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με κάθε νόμιμο μέσο την ομάδα μας, τους αθλητές μας και τον φίλαθλο κόσμο που στηρίζει διαχρονικά το Σωματείο με πάθος και αξιοπρέπεια, ζητώντας δικαιοσύνη, διαφάνεια και ίσους όρους για όλους.
Με τέτοιες πρακτικές- μεθοδεύσεις τιμωρείται το Μπάσκετ και όχι τον Απόλλωνα με 100 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό, την κοινωνία και την Πάτρα.

 

