Απολογείται σήμερα ο «Έλληνας Εσκομπάρ» από την Ράχη Αχαΐας και οι συνεργοί του για το κύκλωμα κοκαΐνης

Καίριο πλήγμα στα διεθνή καρτέλ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν για τα ναρκωτικά που διακινούσα και παρέδιδαν σε συγκεκριμένα προσυμφωνημένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απολογείται σήμερα ο «Έλληνας Εσκομπάρ» από την Ράχη Αχαΐας και οι συνεργοί του για το κύκλωμα κοκαΐνης
18 Δεκ. 2025 10:51
Pelop News

Ο 61χρονος επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», με καταγωγή από την Ράχη της Δυτικής Αχαΐας, φερόμενος ως εγκέφαλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος, οδηγείται σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 ενώπιον ανακριτή Πειραιά για απολογία, μαζί με άλλους συλληφθέντες.

Ο βίος και η πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ», η παραμονή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας

Ο 61χρονος, επιχειρηματίας στον τομέα αλιείας, συντόνιζε τις μεταφορές ναρκωτικών από Λατινική Αμερική προς Ευρώπη, στρατολογούσε πληρώματα, προετοίμαζε σκάφη με ειδικό εξοπλισμό και διαχειριζόταν το ξέπλυμα εσόδων μέσω εταιρειών.

Διαβάστε επίσης: Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες

Σημαντικό ρόλο είχε 73χρονος μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, το «δεξί χέρι» του αρχηγού στη Λατινική Αμερική, που πραγματοποιούσε επαφές με προμηθευτές. Ο ίδιος εμπλέκεται και στην υπόθεση «Africa 1» του 2004 με 4,5 τόνους κοκαΐνης.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα 74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
13:15 ΕΕ σε κρίσιμη δοκιμασία συνοχής: Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ