Απολογείται σήμερα ο «Έλληνας Εσκομπάρ» από την Ράχη Αχαΐας και οι συνεργοί του για το κύκλωμα κοκαΐνης

Ο 61χρονος, επιχειρηματίας στον τομέα αλιείας, συντόνιζε τις μεταφορές ναρκωτικών από Λατινική Αμερική προς Ευρώπη, στρατολογούσε πληρώματα, προετοίμαζε σκάφη με ειδικό εξοπλισμό και διαχειριζόταν το ξέπλυμα εσόδων μέσω εταιρειών.

Σημαντικό ρόλο είχε 73χρονος μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, το «δεξί χέρι» του αρχηγού στη Λατινική Αμερική, που πραγματοποιούσε επαφές με προμηθευτές. Ο ίδιος εμπλέκεται και στην υπόθεση «Africa 1» του 2004 με 4,5 τόνους κοκαΐνης.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα 74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.