Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες

Ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ναρκωτικών των τελευταίων ετών χαρακτήρισε η πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης με αρχηγό τον αποκαλούμενο «Έλληνα Εσκομπάρ», κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ.

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσίαση της υπόθεσης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επιχείρηση με «σημαντικά αποτελέσματα που ωφελούν τις κοινωνίες και τις χώρες».

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος θα συνεχιστεί αδιάκοπα: «Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στους εγκληματίες που συγκροτούν ομάδες και προβαίνουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις. Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες και να τις οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βίος και η πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ», η παραμονή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας

Πέντε τόνοι κοκαΐνης στα αμπάρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το αλιευτικό σκάφος «Ουρανία Α», μήκους 27 μέτρων, είχε ξεκινήσει από τη Νέα Μηχανιώνα και φέρεται να φορτώθηκε με περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης ανοιχτά της Βενεζουέλας. Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το πενταμελές πλήρωμα είχε ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής, ωστόσο –μετά από πληροφορίες που διαβίβασε η αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών (DEA) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.– το σκάφος τέθηκε υπό παρακολούθηση. Λίγο έξω από τη Μαρτινίκα, άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας πραγματοποίησαν ρεσάλτο, ακινητοποίησαν το πλοίο και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι, όπου συνελήφθη το πλήρωμα και κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος δράσης του κυκλώματος, καθώς –σύμφωνα με την αστυνομία– σε ορισμένες περιπτώσεις τα ναρκωτικά ρίχνονταν στη θάλασσα και περισυλλέγονταν από άλλα σκάφη ή δύτες.

Ο ρόλος του αρχηγού

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, παρουσίασε αναλυτικά τον ρόλο του αρχηγικού μέλους της οργάνωσης, ενός 61χρονου ημεδαπού. Όπως ανέφερε, ο φερόμενος ως «Έλληνας Εσκομπάρ» είχε τον πλήρη έλεγχο του κυκλώματος: στρατολογούσε πληρώματα, επέλεγε και προετοίμαζε τα αλιευτικά σκάφη, τα εξόπλιζε με ειδικά συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, διεκπεραίωνε τη γραφειοκρατία μέσω επαγγελματιών του χώρου και διατηρούσε άμεσες επαφές με προμηθευτές στη Λατινική Αμερική.

Παράλληλα, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω, καθοδηγούσε τη μεταφορά και την παράδοση των ναρκωτικών στους παραλήπτες, ενώ είχε και τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε και σε έναν 73χρονο άμεσο συνεργάτη του αρχηγού, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί και φέρεται να διατηρούσε επαφές με ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Διεθνής διάσταση και αμερικανικό ενδιαφέρον

Στη συνέντευξη Τύπου στη ΓΑΔΑ το «παρών» έδωσαν, εκτός από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., αξιωματούχοι της Frontex, καθώς και η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναμένεται να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό, γεγονός που αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών με αφετηρία τη Βενεζουέλα.

Όπως τονίστηκε, η υπόθεση αποτελεί αποτέλεσμα στενής και πολυεπίπεδης συνεργασίας των ελληνικών αρχών με τη DEA και τις γαλλικές διωκτικές δυνάμεις, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή διάσταση της επιχείρησης και το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



