Σταδιακή αποχώρηση ελληνόκτητων πλοίων από Περσικό Κόλπο – Στενά Ορμούζ – Κόλπο Ομάν λόγω κλιμάκωσης

Απομάκρυνση ελληνόκτητων πλοίων από τον Περσινό Κόλπο
08 Μαρ. 2026 12:43
Οι ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων προχωρούν σταδιακά αλλά σταθερά σε απομάκρυνση πλοίων τους από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, των Στενών του Ορμούζ και του Κόλπου του Ομάν, καθώς η συνεχιζόμενη ένταση και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά επιθέσεων καθιστούν την περιοχή υψηλού κινδύνου.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των ελληνόκτητων πλοίων που κινούνται στη συγκεκριμένη ζώνη έχει μειωθεί δραστικά: από περίπου 325 πλοία που καταγράφονταν το προηγούμενο διάστημα, σήμερα παραμένουν ενεργά μόλις 172. Η μείωση αυτή αντανακλά την προσπάθεια των εταιρειών να περιορίσουν την έκθεσή τους σε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Στην ακόμη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή (Ερυθρά Θάλασσα έως Περσικός Κόλπος) βρίσκονται σήμερα 39 πλοία υπό ελληνική σημαία. Από αυτά, 10 πλέουν εντός του Περσικού Κόλπου, ενώ άλλα 3 κινούνται σε πολύ κοντινή απόσταση, στον Κόλπο του Ομάν.

Παρά την ένταση, κανένα πλοίο με ελληνική σημαία δεν έχει μέχρι στιγμής δεχθεί επίθεση, ούτε έχει αναφερθεί τραυματισμός ή εμπλοκή Έλληνα ναυτικού σε κάποιο περιστατικό. Συνολικά στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε 16 πλοία, εκ των οποίων τα 3 ανήκουν σε ελληνικά συμφέροντα – χωρίς όμως να υποστούν σοβαρές ζημιές.

Στα 10 πλοία που παραμένουν μέσα στον Περσικό Κόλπο υπηρετούν περίπου 90 Έλληνες ναυτικοί. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υποβληθεί αίτημα για απομάκρυνση πληρωμάτων από την περιοχή.

Στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς εκτιμούν ότι η τάση αποχώρησης πιθανότατα θα συνεχιστεί εφόσον το κλίμα ασφαλείας παραμείνει ασταθές. Οι εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές και περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την παρουσία τους σε μία από τις πιο κομβικές – αλλά και πιο ευάλωτες – θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου.

