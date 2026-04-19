Απονεμήθηκε σε πρύτανη ελληνικού Πανεπιστημίου ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ»

Το εν λόγω οφφίκιον αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης και δίνεται σε προσωπικότητες με σημαντική κοινωνική προσφορά.

19 Απρ. 2026 14:43
Pelop News

Σε κλίμα συγκίνησης η χειροθέτηση του πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, σε Μεγάλο Άρχοντα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Στην εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή 17 Απριλίου στην ελληνορθόδοξη Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, από τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο, στον πρύτανη απονεμήθηκε ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ».

Το εν λόγω οφφίκιον χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ., αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης σε επιφανές λαϊκό μέλος της Εκκλησίας και δίνεται σε προσωπικότητες με σημαντική κοινωνική προσφορά προς την Εκκλησία και τον Ελληνισμό.

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα, το ακαδημαϊκό έργο και το επιστημονικό κύρος ως ιατρός – καρδιολόγος του Γεράσιμου Σιάσου, καθώς και στη λαμπρή θητεία του ως πρύτανης του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου του Ελληνισμού.
Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής αναφερόμενος στην προσωπικότητα και την ακαδημαϊκή πορεία του τιμωμένου τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους όλων των Ιεραρχών του Πατριαρχείου γιατί η πορεία σας είναι μια πορεία ανθρωπιάς και αγάπης».

Στην αντιφώνησή του, ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τα θερμά λόγια του Πατριάρχη για το πρόσωπό του καθώς και για τη μεγάλη τιμή η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπερτείνει το πρόσωπό του και αντανακλά το κύρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιπλέον, ο νέος Άρχων κ. Γεράσιμος Σιάσος αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο που επιτελείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο, πιστό στην ιστορική του αποστολή, αναπτύσσει με συνέπεια και όραμα τον κοινωνικό του ρόλο, αναδεικνύοντας την επιστήμη ως δύναμη προσφοράς και αλληλεγγύης.

Στην τελετή παρέστησαν Αρχιερείς του Αλεξανδρινού Θρόνου, Εκπρόσωποι των πρεσβειών της Ελλάδος και της Κύπρου στην Αίγυπτο, Άρχοντες του Πατριαρχείου, διακεκριμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατροί, καθώς και η οικογένεια και προσωπικοί φίλοι του τιμωμένου. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεγάλο Ευεργέτη κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος στήριξε καθοριστικά την ανακαίνιση της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Ρομαντική στιγμή στο ΣΕΦ, άνδρας έκαμνε πρόταση γάμου στο γήπεδο!
16:37 ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ: Η πραγματικότητα πίσω από τον πόλεμο
16:32 Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία, πότε πέφτει η αυλαία για την σχολική περίοδο
16:27 Τύπος και υπογραμμός: Ο Ελληνας «Τάρλατς» και ο «ξένος» Ντε Γκρες;
16:20 ΣΥΡΙΖΑ: Με τι κρατάει ο Λαζαρίδης τον Μητσοτάκη και δεν τον έδιωχνε επί δύο εβδομάδες;
16:12 Πλησιάζει το επόμενο 3ήμερο για ξεκούραση και μίνι διακοπές!
16:03 Π. Μαρινάκης για Ν. Ανδρουλάκη: Ζητάει εκλογές, αλλά δεν λέει με ποιους και πώς θα κυβερνήσει
15:55 Το μήνυμα του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον «άπιστο» Θωμά
15:42 Τραμπ προς Ιράν: «Επρεπε εδώ και 47 χρόνια να σας είχαν τελειώσει οι προηγούμενοι από εμένα»
15:32 Φόρος τιμής στα αδικοχαμένα θύματα της οδού Βότση στην Πάτρα
15:22 Κοινωνικός Τουρισμός: Ενας επιπλέον μήνας για διακοπές σε όσους πάρουν voucher
15:15 Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ ήταν ξεκάθαρο
15:13 Ο Ατλαντας τα πήγε περίφημα στο Διασυλλογικό στίβου Κ18
15:08 Μαλαισία: Μεγάλη πυρκαγιά σε χωριό, περισσότεροι από 9.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν
14:55 Πανελλήνιο Εφήβων: Η ώρα της κορύφωσης – το remake του τελικού
14:52 Ηλεία: «Απέδρασαν» τα ελάφια και…απειλούν τους οδηγούς οχημάτων
14:51 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Ο Κεφαλληνιακός νίκησε τον Προφήτη Ηλία
14:43 Απονεμήθηκε σε πρύτανη ελληνικού Πανεπιστημίου ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ»
14:41 Γιατί η Λάουρα Κοβέσι θα πάει στους Δελφούς την Τετάρτη
14:33 «Your Face Sounds Familiar»: Απόψε η πρεμιέρα. Ποιος παρουσιάζει, ποιοι είναι οι κριτές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
