Απονεμήθηκε σε πρύτανη ελληνικού Πανεπιστημίου ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ»

Σε κλίμα συγκίνησης η χειροθέτηση του πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, σε Μεγάλο Άρχοντα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Στην εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή 17 Απριλίου στην ελληνορθόδοξη Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, από τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο, στον πρύτανη απονεμήθηκε ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ».

Το εν λόγω οφφίκιον χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ., αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης σε επιφανές λαϊκό μέλος της Εκκλησίας και δίνεται σε προσωπικότητες με σημαντική κοινωνική προσφορά προς την Εκκλησία και τον Ελληνισμό.

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα, το ακαδημαϊκό έργο και το επιστημονικό κύρος ως ιατρός – καρδιολόγος του Γεράσιμου Σιάσου, καθώς και στη λαμπρή θητεία του ως πρύτανης του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου του Ελληνισμού.

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής αναφερόμενος στην προσωπικότητα και την ακαδημαϊκή πορεία του τιμωμένου τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους όλων των Ιεραρχών του Πατριαρχείου γιατί η πορεία σας είναι μια πορεία ανθρωπιάς και αγάπης».

Στην αντιφώνησή του, ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τα θερμά λόγια του Πατριάρχη για το πρόσωπό του καθώς και για τη μεγάλη τιμή η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπερτείνει το πρόσωπό του και αντανακλά το κύρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιπλέον, ο νέος Άρχων κ. Γεράσιμος Σιάσος αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο που επιτελείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο, πιστό στην ιστορική του αποστολή, αναπτύσσει με συνέπεια και όραμα τον κοινωνικό του ρόλο, αναδεικνύοντας την επιστήμη ως δύναμη προσφοράς και αλληλεγγύης.

Στην τελετή παρέστησαν Αρχιερείς του Αλεξανδρινού Θρόνου, Εκπρόσωποι των πρεσβειών της Ελλάδος και της Κύπρου στην Αίγυπτο, Άρχοντες του Πατριαρχείου, διακεκριμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατροί, καθώς και η οικογένεια και προσωπικοί φίλοι του τιμωμένου. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεγάλο Ευεργέτη κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος στήριξε καθοριστικά την ανακαίνιση της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου.

