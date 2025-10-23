Απόπειρα αρπαγής 12χρονου στον Βόλο – Συνελήφθη 43χρονος με βαρύ παρελθόν

Σοβαρό περιστατικό απόπειρας αρπαγής παιδιού καταγγέλθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Βόλο, όταν 43χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε δύο μαθητές την ώρα που επέστρεφαν από το σχολείο στα σπίτια τους, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της μητέρας του ενός παιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά τους σε ένα στενό και προσπάθησε να τραβήξει τον έναν μαθητή προς το μέρος του.

«Τον τράβηξε από την τσάντα και την μπλούζα», περιέγραψε η μητέρα, προσθέτοντας πως το παιδί κατάφερε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή.

Όταν ο δράστης στράφηκε προς τον δεύτερο μαθητή, εκείνος άρχισε να τρέχει, ενώ τα παιδιά φώναξαν για βοήθεια.

«Ουρλιάζουν “βοήθεια” και τότε εκείνος έφυγε τρέχοντας», σημείωσε η μητέρα, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη δράση του άνδρα, ο οποίος –όπως υποστήριξε– έχει απασχολήσει ξανά την περιοχή με παρόμοια περιστατικά.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη του 43χρονου, ο οποίος –σύμφωνα με πληροφορίες– είναι άστεγος, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με κλοπές και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



