Απόπειρα αρπαγής 12χρονου στον Βόλο – Συνελήφθη 43χρονος με βαρύ παρελθόν

Αναστάτωση προκάλεσε στον Βόλο η καταγγελία μιας μητέρας πως 43χρονος άνδρας επιχείρησε να αρπάξει τον 12χρονο γιο της μέρα μεσημέρι, ενώ το παιδί επέστρεφε από το σχολείο. Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν.

Απόπειρα αρπαγής 12χρονου στον Βόλο - Συνελήφθη 43χρονος με βαρύ παρελθόν
23 Οκτ. 2025 11:13
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό απόπειρας αρπαγής παιδιού καταγγέλθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Βόλο, όταν 43χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε δύο μαθητές την ώρα που επέστρεφαν από το σχολείο στα σπίτια τους, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της μητέρας του ενός παιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά τους σε ένα στενό και προσπάθησε να τραβήξει τον έναν μαθητή προς το μέρος του.

«Τον τράβηξε από την τσάντα και την μπλούζα», περιέγραψε η μητέρα, προσθέτοντας πως το παιδί κατάφερε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή.

Όταν ο δράστης στράφηκε προς τον δεύτερο μαθητή, εκείνος άρχισε να τρέχει, ενώ τα παιδιά φώναξαν για βοήθεια.

«Ουρλιάζουν “βοήθεια” και τότε εκείνος έφυγε τρέχοντας», σημείωσε η μητέρα, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη δράση του άνδρα, ο οποίος –όπως υποστήριξε– έχει απασχολήσει ξανά την περιοχή με παρόμοια περιστατικά.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη του 43χρονου, ο οποίος –σύμφωνα με πληροφορίες– είναι άστεγος, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με κλοπές και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:20 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα
14:13 Η Lidl επεκτείνει τη δέσμευσή της στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την συνεργασία της με την UEFA έως το 2030
14:07 Πάτρα: Ματαιώνονται οι πρωινές  εκπαιδευτικές δράσεις του 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λόγω των καιρικών συνθηκών
14:06 «Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα
14:00 Μπακογιάννη και Βενιζέλος μίλησαν στο Πανεπιστήμιο για την εξωτερική πολιτική: Κοινή αγωνία για εθνική συνεννόηση
13:56 Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια
13:49 Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»
13:42 Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ
13:33 Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
13:28 Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά
13:25 Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη
13:21 Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
13:19 Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας
13:09 Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών
13:02 Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:00 «Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ
12:55 Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ
12:51 Τραυματισμός σοκ στην Ερμιόνη: Χειριστής πλωτού γερανού χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
12:48 Ανοδο 5% κατέγραψε η τιμή του πετρέλαιού μετά τις ρωσικές κυρώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ