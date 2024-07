Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Τι «έπιασε» το μικρόφωνο από τους διαλόγους των πρακτόρων την ώρα των πυροβολισμών

Αλυσιδωτές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τράμπ που σημειώθηκε πριν από μερικές ώρες, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Η επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας από τους παριστάμενους υποστηρικτές του πρώην προέδρου και τραυματίστηκαν άλλοι δύο, έχει πυροδοτήσει επικρίσεις για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί για τη συγκέντρωση.

Η παρέμβαση των μυστικών πρακτόρων πάντως, όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, ήταν ταχύτατη. Τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν γύρω από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για να τον καλύψουν και να τον απομακρύνουν τελικά από τη σκηνή.

Οι διάλογοι που «έπιασε» το μικρόφωνο

Φορώντας λευκό πουκάμισο και σκούρο σακάκι και στο κεφάλι του ένα καπελάκι με το σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας «Make America Great Again» ο Ντόναλντ Τράμπ καταφερόταν κατά της παράνομης μετανάστευσης, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, στις 18:08 (τοπική ώρα, 01:08 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

Αφού αντάλλαξαν γρήγορα εντολές, τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας βοήθησαν τον Τραμπ να σηκωθεί, δημιουργώντας έναν κύκλο γύρω του για να τον προστατεύσουν. Λιγότερα από δύο λεπτά μετά τους πυροβολισμούς ο πρώην πρόεδρος οδηγήθηκε μακριά από τη σκηνή και τον μπήκε σε ένα τεράστιο, μαύρο SUV.

Ακολουθεί βίντεο όπου ακούγονται οι διάλογοί τους και τι τους είπε ο Τραμπ εκείνες τις αγωνιώδεις στιγμές.

Trump fell to the floor as shots rang out and was mobbed by Secret Service agents.

‘Let me get my shoes on’, the former president said moments before being hurried off stage

Latest: https://t.co/xc7XoFnkBB pic.twitter.com/hhUidH8525

— Sky News (@SkyNews) July 14, 2024