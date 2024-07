Απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ (βίντεο)

Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου.

Η σφαίρα χτύπησε τον Τραμπ στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έχει ήδη μεταφερθεί στην οικία του.

Ωστόσο, η επίθεση άφησε πίσω της έναν νεκρό, υποστηρικτή του Τραμπ που βρισκόταν στην προεκλογική ομιλία και δυο σοβαρά τραυματίες.

Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.

No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”

Historic footage. Just incredible.

— Lomez (@L0m3z) July 13, 2024