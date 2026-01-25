Αποστρατεύτηκε ο μακροβιότερος αστυνομικός διευθυντής Ακαρνανίας

«Τέλος εποχής» για τον ταξίαρχο Δημήτρη Γαλαζούλα, επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας την τελευταία πενταετία, καθότι αποστρατεύεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο αστυνομικός διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας, διετέλεσε ο μακροβιότερος στη θέση. Βρισκόταν στο «τιμόνι» της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας από το 2020 μέχρι και σήμερα, έχοντας επιτυχή θητεία.

Σημειώνεται ότι ο Αγρινιώτης ταξίαρχος Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος που υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Λευκάδας διατηρείται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



