Αποστρατεύτηκε ο μακροβιότερος αστυνομικός διευθυντής Ακαρνανίας
Βρισκόταν στο «τιμόνι» της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας από το 2020 μέχρι και τώρα…
«Τέλος εποχής» για τον ταξίαρχο Δημήτρη Γαλαζούλα, επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας την τελευταία πενταετία, καθότι αποστρατεύεται από την Ελληνική Αστυνομία.
Ο αστυνομικός διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας, διετέλεσε ο μακροβιότερος στη θέση. Βρισκόταν στο «τιμόνι» της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας από το 2020 μέχρι και σήμερα, έχοντας επιτυχή θητεία.
Σημειώνεται ότι ο Αγρινιώτης ταξίαρχος Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος που υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Λευκάδας διατηρείται.
