Αποτέλεσμα και Αξία: γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα και γιατί αυτό αλλάζει τα πάντα
Στον επιχειρηματικό λόγο, δύο έννοιες συγχέονται συστηματικά: το αποτέλεσμα και η αξία μιας επιχείρησης.
Η σύγχυση αυτή δεν είναι αθώα. Οδηγεί χιλιάδες επιχειρηματίες στο να πιστεύουν ότι «αφού βγάζω κέρδος, πάω καλά», χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η επιχείρησή τους μπορεί να έχει χαμηλή – ή και μηδενική – πραγματική αξία.
Τι εννοούμε όταν λέμε «αποτέλεσμα»
Το αποτέλεσμα είναι η εικόνα της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Απαντά σε απλά και κρίσιμα ερωτήματα:
- Υπήρξε κέρδος ή ζημιά;
- Πόσο καθαρό χρήμα έμεινε;
- Πληρώθηκαν οι υποχρεώσεις;
Το αποτέλεσμα είναι αναγκαίο για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Χωρίς θετικό αποτέλεσμα, καμία δραστηριότητα δεν αντέχει στον χρόνο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι στιγμιαίο, μια φωτογραφία και όχι ολόκληρη η ταινία.
Τι εννοούμε όταν λέμε «αξία»
Η αξία κοιτάζει αλλού.
Δεν ενδιαφέρεται τόσο για το τι έγινε φέτος, όσο για το τι μπορεί να επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια.
Αξία σημαίνει:
- σταθερότητα,
- προβλεψιμότητα,
- χαμηλό ρίσκο,
- και λειτουργία που δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο.
Η αξία είναι αυτό που θα αξιολογήσει ένας επενδυτής, ένας αγοραστής ή ακόμη και ο ίδιος ο επιχειρηματίας αν αναρωτηθεί: «Αξίζει αυτή η επιχείρηση ή απλώς δουλεύει όσο αντέχω εγώ;»
Παράδειγμα 1: Υψηλό αποτέλεσμα, χαμηλή αξία
Μια επιχείρηση παρουσιάζει σημαντικά κέρδη. Ο κύκλος εργασιών είναι υψηλός και στο τέλος της χρονιάς υπάρχει πλεόνασμα.
Όμως:
- το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου προέρχεται από δύο πελάτες,
- όλες οι συμφωνίες περνούν από τον ιδιοκτήτη,
- οι σχέσεις είναι καθαρά προσωπικές,
- δεν υφίστανται διαδικασίες που να λειτουργούν ανεξάρτητα από το πρόσωπό του.
Παρότι το αποτέλεσμα είναι θετικό, η αξία είναι χαμηλή. Αν αποχωρήσει ένας πελάτης ή ο επιχειρηματίας, το οικοδόμημα καταρρέει. Η επιχείρηση δεν είναι μεταβιβάσιμη ούτε διασφαλισμένη. Είναι κερδοφόρα αλλά εύθραυστη.
Παράδειγμα 2: Μέτριο αποτέλεσμα, υψηλή αξία
Μια άλλη επιχείρηση δεν εντυπωσιάζει στα νούμερα. Τα κέρδη είναι μέτρια, αλλά σταθερά.
Παράλληλα:
- οι πελάτες είναι πολλοί και διασκορπισμένοι,
- οι πωλήσεις δεν εξαρτώνται από έναν άνθρωπο,
- υπάρχουν σαφείς ρόλοι και έλεγχος κόστους,
- τα αποτελέσματα επαναλαμβάνονται με μικρές αποκλίσεις κάθε χρόνο.
Εδώ, το αποτέλεσμα δεν εντυπωσιάζει. Όμως η αξία είναι υψηλή, καθώς η επιχείρηση λειτουργεί με διάρκεια, αντοχή και δυνατότητα προβλεψιμότητας. Είναι ικανή να αναπτυχθεί, να χρηματοδοτηθεί ή να μεταβιβαστεί χωρίς να διακυβευτεί η βιωσιμότητά της.
Παράδειγμα 3: Ίδιο αποτέλεσμα, διαφορετική αξία
Δύο επιχειρήσεις εμφανίζουν ακριβώς το ίδιο καθαρό κέρδος στο τέλος της χρονιάς.
Η πρώτη λειτουργεί:
- με εμπειρία και ένστικτο,
- χωρίς δείκτες,
- με όλες τις αποφάσεις συγκεντρωμένες σε ένα πρόσωπο.
Η δεύτερη:
- έχει οργάνωση,
- έχει μετρήσιμους στόχους,
- έχει ομάδα που λειτουργεί με ευθύνη.
Παρότι το αποτέλεσμα είναι ίδιο, η αξία της δεύτερης επιχείρησης είναι πολλαπλάσια. Γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο είναι επαναλαμβανόμενο και βασίζεται σε σύστημα.
Το κρίσιμο συμπέρασμα
Το αποτέλεσμα δείχνει αν μια επιχείρηση ζει.
Η αξία δείχνει αν μια επιχείρηση αξίζει.
Η αγορά δεν πληρώνει το τι κέρδισες φέτος.
Πληρώνει το πόσο σίγουρα μπορείς να κερδίζεις και αύριο.
Ή, αλλιώς:
Το αποτέλεσμα είναι φωτογραφία.
Η αξία είναι η ταινία.
Και στις επιχειρήσεις, αυτό που πληρώνεται ακριβά δεν είναι το παρελθόν, αλλά η ασφάλεια του μέλλοντος.
Για τους Accountsaints,
Χρήστος Ι. Γρηγοράτος
