«Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων»: Τα πυρά Μαρινάκη για την «Ιθάκη» Τσίπρα και το βλέμμα της κυβέρνησης σε ανάπτυξη και περιφέρεια

Επιθετικός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική του επιστροφή μέσω της «Ιθάκης» εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που παρομοίασε την εκδήλωση στο «Παλλάς» με «αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων» και μίλησε για «ίδια πρόσωπα, ίδια συνθήματα, ίδιο έργο». Την ίδια στιγμή, επιχείρησε να στρέψει τη συζήτηση στο κυβερνητικό έργο, παρουσιάζοντας στοιχεία για την απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη νέα χαρτογράφηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών, την ψηφιοποίηση των τροχονομικών παραβάσεων και τις ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού.

«Κανείς δεν φοβάται κανέναν» – Το σχόλιο για την «Ιθάκη» Τσίπρα

Απαντώντας σε συνεχείς ερωτήσεις για την παρουσίαση της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο «Παλλάς», ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να υιοθετήσει τη λογική του «ποιος φοβάται ποιον», όπως είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση κρίνεται από τα αποτελέσματα των πολιτικών και από την ετυμηγορία των πολιτών.

Υπενθύμισε ότι οι πολίτες έχουν ήδη αξιολογήσει τον κ. Τσίπρα «και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης», σημειώνοντας πως «τον κατέταξαν εκεί που τον κατέταξαν». Επέμεινε ότι ούτε από την εκδήλωση ούτε από το τελευταίο διάστημα προκύπτει κάποιο «rebranding», κάνοντας λόγο για απόλυτη συνέχεια:

ίδια πρόσωπα, ίδιο αφήγημα, ίδιες διαχωριστικές γραμμές.

Με ιδιαίτερα καυστικό τόνο περιέγραψε την εκδήλωση ως «αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων», λέγοντας ότι θύμιζε συνάντηση παλιών συμμαθητών που κάνουν αυτοκριτική με αυτοσαρκασμό – με τη διαφορά, όπως υποστήριξε, ότι ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να παρουσιάσει πως «τα είχε κάνει όλα σωστά» και πως «την επόμενη φορά θα τα κάνει πάλι όλα καλά». Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό «δεν αφορά την κοινωνία» και αποτελεί «παρωχημένη συζήτηση» με «συνθήματα και μηνύματα που έχουμε ξαναδεί».

Κριτική για έλλειψη αυτοκριτικής και «ίδιους πρωταγωνιστές»

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν άκουσε από τον Αλέξη Τσίπρα «κάτι συγκεκριμένο», αλλά μόνο «εύκολα λόγια» και «καμία αυτοκριτική». Επιτέθηκε και στο πλαίσιο της κεντροαριστεράς, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει σαφή θέση», υπογραμμίζοντας πως αρκετά στελέχη του βλέπουν τον κ. Τσίπρα ως εν δυνάμει συνομιλητή.

«Δύο χρόνια μετά, ο ίδιος άνθρωπος επέστρεψε με τους ίδιους ανθρώπους στο ακροατήριο, με τις ίδιες προτάσεις και την ίδια λογική», είπε, υπενθυμίζοντας ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ο κ. Τσίπρας αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 17%. Επέμεινε στο ερώτημα αν εμφανίστηκε κάποιο νέο, πολιτικά βαρύνον πρόσωπο που να συνιστά είδηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σύνθεση της εκδήλωσης επιβεβαίωσε, κατά την κυβέρνηση, τη στασιμότητα του χώρου.

Με σκωπτική διάθεση σχολίασε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «θα μπορούσε να συγκαλέσει μια κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομματιδίων που δημιουργήθηκαν», για να μην μπει –όπως είπε– «σε όλη αυτή τη διαδικασία».

Ανάπτυξη, απασχόληση και περιφερειακή στρατηγική

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να αντιπαραθέσει στο πολιτικό αφήγημα Τσίπρα τα στοιχεία της οικονομίας και της απασχόλησης.

Επικαλέστηκε τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία η ανεργία το γ’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 8,2%, έναντι 9% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Όπως είπε, αυτό αποτυπώνει «τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής: διπλασιασμός επενδύσεων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση εσόδων με ταυτόχρονη μείωση φόρων».

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, η οποία συζητήθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε, η στρατηγική αυτή συγκροτεί έναν «οδικό χάρτη» έργων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη σύγκλιση των περιφερειών και τη μείωση των ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό:

Δημιουργείται Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Συγκροτείται Κυβερνητική Επιτροπή για τη νησιωτικότητα, ώστε να συντονίζονται καλύτερα πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία για τα νησιά.

Εισάγεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των υπουργείων που επηρεάζουν άμεσα τοπικούς πληθυσμούς και οικονομία.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ήδη εκπονούνται –και θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2026– 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ενώ σε εξέλιξη στην περιφέρεια βρίσκονται περισσότερα από 8.000 έργα. Για το 2026 και 2027 προγραμματίζεται η παράδοση άνω των 330 «εμβληματικών έργων», όπως τα χαρακτήρισε.

Νέος Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, τονίζοντας ότι πρόκειται για «κρίσιμο εργαλείο» μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Όπως εξήγησε, ο αρχικός προσδιορισμός των περιοχών με βάση τον κίνδυνο πυρκαγιάς είχε γίνει πριν από 45 χρόνια και οι συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά. Με τον νέο Χάρτη όλοι οι Δήμοι κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες –χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας– λαμβάνοντας υπόψη:

το είδος της βλάστησης,

τις κλιματολογικές συνθήκες,

τη συχνότητα υψηλών δεικτών (3, 4, 5) στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία 20 χρόνια.

Στόχος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι πιο ορθολογική κατανομή των έργων πρόληψης και προστασίας.

Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωσε ότι υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, που φέρει την υπογραφή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το νέο πλαίσιο αφορά τον εκσυγχρονισμό του τρόπου καταγραφής, βεβαίωσης και είσπραξης των τροχονομικών παραβάσεων, με χρήση ψηφιακών συστημάτων και καμερών, με στόχο –όπως είπε– «τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς» και τη σταδιακή μείωση παραβάσεων και τροχαίων.

«Στόχος μας είναι με το πληροφοριακό σύστημα και την εγκατάσταση καμερών να σώσουμε ανθρώπινες ζωές», ήταν η φράση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, την οποία μετέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Εξωδικαστικός: Ρεκόρ ρυθμίσεων οφειλών

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, σημειώνοντας ότι τον Νοέμβριο καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Μόνο τον τελευταίο μήνα:

Ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις.

Το συνολικό ύψος των οφειλών που ρυθμίστηκαν προσέγγισε τα 600 εκατ. ευρώ.

Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού μέχρι σήμερα, όπως είπε, έχουν ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, για αρχικές οφειλές 15,26 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερος ήταν ο τόνος του για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά:

Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία.

Από την έναρξη του μηχανισμού, 377 οφειλέτες έχουν πετύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με στόχο την προστασία της περιουσίας και ειδικά της κύριας κατοικίας τους.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο εξωδικαστικός λειτουργεί ως βασικό εργαλείο ρύθμισης χρεών «με στοχευμένη κοινωνική στήριξη».

«Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη – Η επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού

Στο κομμάτι της αγοράς εργασίας, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Rebrain Greece», η οποία –μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, το Λονδίνο και τη Στουτγκάρδη– έχει επόμενη στάση τη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Η δράση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στοχεύει στη διασύνδεση Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στις ΗΠΑ και στον Καναδά με ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν στελέχη αιχμής. Στην εκδήλωση συμμετέχουν 35 εταιρείες από κλάδους όπως:

κατασκευές,

τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και ανάπτυξη,

πληροφορική, βιομηχανία, ενέργεια,

χρηματοοικονομικά, ναυτιλία, τηλεπικοινωνίες,

media, τουρισμός, φαρμακοβιομηχανία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία, από τους περίπου 660.000 Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό στην περίοδο της κρίσης, έχουν ήδη επιστρέψει 420.000, παρουσιάζοντας το «Rebrain Greece» ως εργαλείο επιτάχυνσης της αντίστροφης διαρροής ανθρώπινου δυναμικού.

Παρέμβαση Μητσοτάκη για τη Δικαιοσύνη

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης ενημέρωσε ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 18:30, σε εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση», στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, σηματοδοτώντας –όπως είπε– τη βούληση της κυβέρνησης να προωθήσει παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

