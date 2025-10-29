«Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας

Τα πολλά ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν στον αγροτικό κόσμο της Αχαΐας και όχι μόνο, φέρνουν την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο Πάτρας με την αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας.

Την ανακοίνωση εξέδωσε η Eνωση Aγροτικών Συλλόγων Αχαΐας, όπου συμμετέχουν τόσο οι αγρότες της Αιγιαλείας, αλλά και αυτοί του Ερυμάνθου οι οποίοι συνεδρίασαν προχθές και αποφάσισαν ομόφωνα να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν και κτηνοτρόφοι.

Το ραντεβού έχει δοθεί αύριο το μεσημέρι (12.00) έξω από τα Γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδιώξουν συνάντηση με τον περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, είτε με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που έχουν ετοιμάσει οι αγρότες, είναι τα εξής:

-Αμεση αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά.

-Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ που έχει φέρει καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των ενισχύσεων.

-Την καταγραφή ζημιών -κυρίως στην Αιγιαλεία- από κλιμάκια του ΕΛΓΑ για τις καταστροφές από πυρκαγιές και να δοθούν γρήγορα αποζημιώσεις.

-Για το θέμα της ταφής των νεκρών ζώων σε χώρο της Δυτικής Αχαΐας, όπου υπάρχουν αντιδράσεις.

Σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν: «Στα ήδη οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής μας, που σηκώνουμε στις πλάτες μας το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων μας, τις ανοιχτές τιμές όπως στη σταφίδα και την πληρωμή όποτε και όπως θέλουν οι έμποροι, τις ελλείψεις σε μέτρα προστασίας, ήρθαν να προστεθούν και νέα που οδηγούν στην εξαθλίωση χιλιάδες παραγωγούς και κτηνοτρόφους».

