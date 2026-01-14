Αραχωβίτης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκτόξευση μετά το 2019 στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος»

Σημαντικές αιχμές για τη διαχείριση του εθνικού αποθέματος μετά το 2019 άφησε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε, μετά το 2019 παρατηρείται «μια διαφορετική πορεία, μία εκτόξευση» στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος, με ιδιαίτερη ένταση στην ΠΕ1, που αφορά τις εκτάσεις βοσκοτόπων, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί και το βασικό σημείο ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας ότι εκεί εντοπίζεται το κρίσιμο ζήτημα στο οποίο απαιτούνται σαφείς απαντήσεις.

Ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε και στη δική του θητεία στο υπουργείο, σημειώνοντας ότι επί των ημερών του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η πληρωμή αγροτικών ενισχύσεων ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ οι επιδοτήσεις είχαν διασφαλιστεί νομοθετικά ως ακατάσχετες. Παράλληλα, επισήμανε ότι κατά την ίδια περίοδο υπήρχαν 4.296 δεσμευμένα ΑΦΜ, λόγω μη τεκμηρίωσης ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των δηλωμένων αγροτεμαχίων.

Αναφερόμενος στην αποκαλούμενη «τεχνική λύση» για τους βοσκότοπους, υπογράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ– ότι εφαρμοζόταν σε διαρκή συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές Αρχές και τελούσε υπό τον έλεγχό τους. Όπως σημείωσε, μια μονομερής αλλαγή στον ορισμό του βοσκότοπου, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσε να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα, αντίστοιχα με εκείνα της περιόδου 2012–2013.

Ο πρώην υπουργός έκανε ειδική μνεία και στις προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει για την προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, καθώς και στη διασφάλιση χρηματοδότησης για το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, διαδικασίες που –όπως είπε– βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Μέτρα Ελέγχου της Αγοράς Γάλακτος, που εκδόθηκε επί της θητείας του. Όπως τόνισε, με το σύστημα «Άρτεμις» θεσπίστηκαν ασφαλιστικές δικλείδες που επέτρεπαν τη διασταύρωση των ποσοτήτων γάλακτος που παραδίδονταν με τα στοιχεία για τον αριθμό των ζώων, δίνοντας στη χώρα σαφή εικόνα τόσο για τις επιδοτήσεις όσο και για τη συνολική λειτουργία της αγοράς.

