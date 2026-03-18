Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»

18 Μαρ. 2026 15:48
Η θέση του Ιράν κατά της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων παραμένει σταθερή, υπογράμμισε την Τετάρτη (18/3) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο Al Jazeera, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει ακόμη διατυπώσει δημόσια τις απόψεις του επί του ζητήματος.

Υπενθύμισε ότι ο προκάτοχός του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στα πρώτα στάδια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, είχε εκδώσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 φετφά που απαγόρευε την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Τα τελευταία χρόνια, δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, κατηγορούν συστηματικά την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές επιμένουν ότι το πυρηνικό τους πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό και πολιτικό χαρακτήρα.

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι οι φετφά εξαρτώνται από τον ισλαμικό νομικό που τις εκδίδει, προσθέτοντας ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να αξιολογήσει τις νομικές ή πολιτικές θέσεις του νέου ηγέτη.

Αναφερόμενος στη μεταπολεμική περίοδο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα νέο πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Όπως είπε, στόχος θα είναι η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων, υπό όρους που θα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα του Ιράν και της ευρύτερης περιοχής.

Το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει στο κλείσιμο του κρίσιμου ενεργειακού περάσματος, μέσω του οποίου διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλώνοντας ότι «δεν θα επιτρέψει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» να φτάσει στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου ανέφερε ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα.

Ο Αραγτσί σημείωσε, ακόμα, ότι η λήξη του πολέμου μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη μόνο εφόσον τερματιστεί οριστικά η σύγκρουση σε ολόκληρη την περιοχή και το Ιράν λάβει αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη.

Σε ό,τι αφορά τα πλήγματα που αποδίδονται στο Ιράν σε συμμάχους στον Περσικό Κόλπο και τα οποία, πέραν στρατιωτικών στόχων, επηρέασαν και αστικές ή εμπορικές περιοχές, ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι αυτό οφείλεται στη μεταφορά αμερικανικών δυνάμεων κοντά σε κατοικημένες ζώνες. «Όπου υπήρχαν συγκεντρωμένες αμερικανικές δυνάμεις ή εγκαταστάσεις τους, αποτέλεσαν στόχο.

Είναι πιθανό ορισμένα από αυτά τα σημεία να βρίσκονταν κοντά σε αστικές περιοχές», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι χώρες της περιοχής είναι «δυσαρεστημένες» και ότι οι πολίτες τους έχουν υποστεί επιπτώσεις από τα ιρανικά πλήγματα, ωστόσο απέδωσε την πλήρη ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι εκείνες ξεκίνησαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

