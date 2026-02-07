Αρχαία Ολυμπία: Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία «ξηλώνουν» σπίτια – Κατέρρευσε μάντρα, φόβοι για νέα φαινόμενα

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν κατολισθητικά φαινόμενα στην Αρχαία Ολυμπία, με ζημιές σε κατοικίες και ανησυχία στους κατοίκους. Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς το φαινόμενο παραμένει ενεργό.

Αρχαία Ολυμπία: Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία «ξηλώνουν» σπίτια - Κατέρρευσε μάντρα, φόβοι για νέα φαινόμενα
07 Φεβ. 2026 18:12
Pelop News

Σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Αρχαία Ολυμπία, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και ζημιές σε κατοικίες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) κατέρρευσε μάντρα κατοικίας, όταν μεγάλος όγκος νερού και εδαφικών υλικών κατέβηκε από το βουνό. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Ευτυχία Φωτιάδη, το οίκημα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και η κατάσταση παραμένει ασταθής.

Όπως ανέφερε η ίδια, είχε διαπιστώσει ήδη από το πρωί ότι η μάντρα είχε υποστεί σοβαρή ρωγμή, γεγονός που την ανησύχησε και την οδήγησε να απευθυνθεί σε αρμόδιες υπηρεσίες. Λίγες ώρες αργότερα, ειδοποιήθηκε από γείτονα για έντονους θορύβους και μετακινήσεις εδαφών, ενώ στη συνέχεια η μάντρα κατέρρευσε, προκαλώντας επιπλέον ζημιές και κλίση στο υπόστεγο του σπιτιού.

Η ιδιοκτήτρια εξέφρασε φόβους για περαιτέρω κατολισθήσεις, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με συνεχείς θορύβους και μετακινήσεις υλικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε ήδη από τον Σεπτέμβριο ζητήσει άδεια για ενίσχυση της μάντρας, καθώς είχαν εμφανιστεί ρωγμές, ωστόσο —λόγω της περιοχής που εμπίπτει σε αρχαιολογική ζώνη— δεν επετράπη η πραγματοποίηση εργασιών.

Οι αρχές φέρονται να της συνέστησαν να απομακρυνθεί προσωρινά από την κατοικία της για λίγες ημέρες μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο, ενώ η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται στενά.

