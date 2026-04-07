Αρχεία της Χούντας ψηφιοποιούνται και αναμένεται να αποκαλύψουν αλήθειες και για την Αχαΐα

Ανοίγουν φάκελοι της Χούντας και ξεκλειδώνουν αναρίθμητα μυστικά, πολλά από τα οποία είναι ένοχα. Βρισκόμαστε σε αντίστροφη μέτρηση, καθ’ ότι σύντομα θα μάθουμε τι κρύβουν χιλιάδες αρχεία που ψηφιοποιούνται τους τελευταίους μήνες. Πολλά «κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα» θα έλθουν στο φως και για την Αχαΐα, αφού η δικτατορία «ευδοκίμησε» έχοντας επικεφαλής τον καταγόμενο από το Ελαιοχώρι Γεώργιο Παπαδόπουλο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Το δαιδαλώδες έργο της ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών ξεκίνησε στις αρχές του 2024 με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και πλέον είμαστε κοντά στην ολοκλήρωσή του. Εχουν ήδη ταξινομηθεί για πρώτη φορά δεκάδες χιλιάδες φάκελοι, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι έως σήμερα γνωστό. Πρόκειται, ειδικότερα, για εκατομμύρια σελίδες, προερχόμενες κατά κύριο λόγο από το Αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και τις βασικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού.

ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ

Η εποχή του Γεωργίου Παπαδόπουλου (1967-1973) κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ψηφιοποίηση. Γενικότερα, ανοίγουν νέοι ορίζοντες για την ιστορική έρευνα και φωτίζονται, έστω εν μέρει, τα σκοτεινά χρόνια της «μαύρης επταετίας» στα οποία ο Αχαιός δικτάτορας είχε αρκετούς συμπατριώτες του συνοδοιπόρους. Πέραν των γνωστών Αχαιών, που μετείχαν στην κυβέρνηση της «Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως», έχουν ψηφιοποιηθεί γεγονότα και άλλα πρόσωπα από τον Νομό, τα οποία είτε συνέπλευσαν, είτε αντιστάθηκαν, συνελήφθησαν και βασανίστηκαν από τη Χούντα.

ΤΟΝ ΜΑΙΟ

Οπως έγινε γνωστό, το έργο της ψηφιοποίησης σε λίγες μέρες θα είναι πλήρως ολοκληρωμένο και από 1ης Μαΐου, πέραν των ιστορικών και των έτερων ερευνητών, θα δύναται και ο απλός πολίτης να έχει ψηφιακή πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

