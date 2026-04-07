Αρχεία της Χούντας ψηφιοποιούνται και αναμένεται να αποκαλύψουν αλήθειες και για την Αχαΐα

Πολλά «κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα» θα έλθουν στο φως και για την Αχαΐα, αφού η δικτατορία «ευδοκίμησε,  έχοντας επικεφαλής τον καταγόμενο από το Ελαιοχώρι Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Αρχεία της Χούντας ψηφιοποιούνται και αναμένεται να αποκαλύψουν αλήθειες και για την Αχαΐα
07 Απρ. 2026 16:00
Pelop News

Ανοίγουν φάκελοι της Χούντας και ξεκλειδώνουν αναρίθμητα μυστικά, πολλά από τα οποία είναι ένοχα. Βρισκόμαστε σε αντίστροφη μέτρηση, καθ’ ότι σύντομα θα μάθουμε τι κρύβουν χιλιάδες αρχεία που ψηφιοποιούνται τους τελευταίους μήνες. Πολλά «κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα» θα έλθουν στο φως και για την Αχαΐα, αφού η δικτατορία «ευδοκίμησε» έχοντας επικεφαλής τον καταγόμενο από το Ελαιοχώρι Γεώργιο Παπαδόπουλο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Το δαιδαλώδες έργο της ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών ξεκίνησε στις αρχές του 2024 με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και πλέον είμαστε κοντά στην ολοκλήρωσή του. Εχουν ήδη ταξινομηθεί για πρώτη φορά δεκάδες χιλιάδες φάκελοι, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι έως σήμερα γνωστό. Πρόκειται, ειδικότερα, για εκατομμύρια σελίδες, προερχόμενες κατά κύριο λόγο από το Αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και τις βασικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού.

ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ

Η εποχή του Γεωργίου Παπαδόπουλου (1967-1973) κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ψηφιοποίηση. Γενικότερα, ανοίγουν νέοι ορίζοντες για την ιστορική έρευνα και φωτίζονται, έστω εν μέρει, τα σκοτεινά χρόνια της «μαύρης επταετίας» στα οποία ο Αχαιός δικτάτορας είχε αρκετούς συμπατριώτες του συνοδοιπόρους. Πέραν των γνωστών Αχαιών, που μετείχαν στην κυβέρνηση της «Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως», έχουν ψηφιοποιηθεί γεγονότα και άλλα πρόσωπα από τον Νομό, τα οποία είτε συνέπλευσαν, είτε αντιστάθηκαν, συνελήφθησαν και βασανίστηκαν από τη Χούντα.

ΤΟΝ ΜΑΙΟ

Οπως έγινε γνωστό, το έργο της ψηφιοποίησης σε λίγες μέρες θα είναι πλήρως ολοκληρωμένο και από 1ης Μαΐου, πέραν των ιστορικών και των έτερων ερευνητών, θα δύναται και ο απλός πολίτης να έχει ψηφιακή πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Bloomberg: Ο Όρμπαν είπε στον Πούτιν «είμαι έτοιμος να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ»
16:08 Ο όμιλος Grimaldi ανανεώνει το στόλο του με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία
16:02 Μωρό γεννήθηκε σε πτήση προς Νέα Υόρκη: Στον αέρα το ζήτημα της υπηκοότητάς του
16:00 Αρχεία της Χούντας ψηφιοποιούνται και αναμένεται να αποκαλύψουν αλήθειες και για την Αχαΐα
15:52 Γαβαλάς για Άννα Βίσση και Χριστίνα Πολίτη: «Δεν είναι τωρινό, το ξέρω μήνες»
15:43 Πάτρα: Ανεστάλη το πρόστιμο για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αλεξιώτισσας
15:43 Αλμπάρες: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την ασφάλειά της μετά τις απειλές Τραμπ για το ΝΑΤΟ
15:31 ΕΛΓΑ: Πληρώνονται σήμερα αποζημιώσεις 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025
15:25 Selfie της Μελόνι με πρόσωπο που συνδέεται με τη μαφία προκαλεί πολιτική θύελλα στην Ιταλία
15:24 Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν: Απειλές για «εξαφάνιση πολιτισμού» και υπαινιγμοί για αλλαγή καθεστώτος
15:08 Διάγγελμα για την κατάργηση της λαϊκής εντολής
15:02 Μητσοτάκης για οδική ασφάλεια: «Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο» – Αιχμή οι κάμερες και η μείωση των θανατηφόρων
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Όλγας τελειώνει αλλά υπάρχουν αντιδράσεις – «Εχει μετατραπεί σε ζούγκλα»
15:00 Αποχώρηση από το επιτελείο Κασσελάκη: Εκτός ο Μπάμπης Παπαδάκης – Στο 1% οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»
14:56 Τσάφος: Δεν υπάρχει λόγος συναγερμού για το ρεύμα – Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
14:52 Πάτρα: Δίπλα σε εργαζόμενους και ωφελούμενους ιδρυμάτων ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ενόψει Πάσχα
14:45 Φάμελλος από Λαγκαδά: «Ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει καλύτερο Πάσχα» – Ζήτησε εκλογές και στήριξη σε πρόταση δυσπιστίας
14:35 Πάτρα: Η γραμμή για Κεφαλονιά και Ιθάκη έρχεται στον Σταθμό Κανελλόπουλου
14:33 Θεανώ Φωτίου: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου – Αντί στεφάνων δωρεά στον «Άγιο Σάββα»
14:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη σύγκρουση Μηταράκη – Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «ρουσφέτι» και πολιτική δραστηριότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ