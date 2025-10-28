Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Το ΟΧΙ του 1940 ως παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και την αλήθεια

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στην εγκύκλιό του για τη συμπλήρωση 85 ετών από την 28η Οκτωβρίου 1940, εστιάζει στο βαθύτερο μήνυμα του ιστορικού ΟΧΙ. Όπως αναφέρει, οι Έλληνες αντέταξαν κατηγορηματική άρνηση στη φασιστική απειλή και στις δυνάμεις του Άξονα, παρά τις συνέπειες που οδήγησαν στη ναζιστική κατοχή.

Το ΟΧΙ αυτό, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, αποτελεί το πιο γραγές παράδειγμα άρνησης δουλείας στην ελληνική ιστορία, ταυτόχρονα όμως και δυναμική κατάφαση στην ελευθερία και την αλήθεια. Παραλληλίζει τους ήρωες του 1940 με εκείνους του 1821, οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα, χωρίς πολλοί να δουν τους καρπούς της ελευθερίας.

Το κοινό όραμα των αγωνιστών, προσθέτει, υπερβαίνει τα γήινα όρια και εκτείνεται στη βασιλεία των ουρανών, όπου επικρατούν δικαιοσύνη, ειρήνη και αληθινή ελευθερία. Το ΟΧΙ προς τους τυράννους συνδυάστηκε με ΝΑΙ προς τον Ιησού Χριστό.

Ο Αρχιεπίσκοπος καλεί τους πιστούς να ανανεώσουν με ταπείνωση και αποφασιστικότητα την πορεία τους στα χνάρια των ηρώων, εκφράζοντας αμετάθετο ΟΧΙ σε τυραννία, αδικία, σκληροκαρδία και κακοπραγία. Παράλληλα, προτρέπει σε έμπρακτο ΝΑΙ στην αλήθεια, την ελευθερία, την ευγένεια και τη φιλοπατρία που σέβεται τους άλλους.

Τέλος, ενθαρρύνει τους πιστούς να αποδειχθούν άξιοι διάδοχοι με ηρωικό ΟΧΙ σε κάθε κατάχρηση εξουσίας και γενναίο ΝΑΙ στην ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός.

