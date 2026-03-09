Αρχίζει η δίκη για τον Δήμο Κωνσταντινούπολης – Στο επίκεντρο ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Στο δικαστικό συγκρότημα της Σηλυβρίας ξεκινά σήμερα η δίκη για την υπόθεση που αφορά τη «Δημοτική Αρχή Κωνσταντινούπολης», με εκατοντάδες κατηγορούμενους και ανάμεσά τους τον πρώην δήμαρχο της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Η διαδικασία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο προβεβλημένες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Τουρκία.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 402 πρόσωπα, ενώ περισσότεροι από 100 κατηγορούμενοι κρατούνται προφυλακισμένοι. Το κατηγορητήριο εκτείνεται σε περίπου 3.900 σελίδες και περιγράφει μια υπόθεση μεγάλης έκτασης που συνδέεται με τη λειτουργία του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίζεται στο κατηγορητήριο ως ο βασικός κατηγορούμενος και αποδίδεται σε αυτόν ρόλος «ιδρυτή και ηγέτη» οργάνωσης. Αντιμετωπίζει 142 κατηγορίες και, σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, η συνολική ποινή που ζητείται μπορεί να φτάσει έως και τα 2.352 χρόνια φυλάκισης.

Μεταξύ των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκονται, σύμφωνα με το Associated Press, η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία, η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε προηγούμενες αναφορές για την ίδια υπόθεση είχαν επίσης περιγραφεί κατηγορίες που συνδέονται με στημένους διαγωνισμούς και άλλες παρατυπίες στη διοίκηση.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει έντονη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο Ιμάμογλου θεωρείται κεντρικό πρόσωπο της τουρκικής αντιπολίτευσης και βασικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Reuters και AP σημειώνουν ότι η δίκη αντιμετωπίζεται από επικριτές της κυβέρνησης ως μέρος ευρύτερης πίεσης προς την αντιπολίτευση, ενώ η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς και επιμένει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο Ιμάμογλου επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα και να παρακολουθηθεί στενά, τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και διεθνώς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



