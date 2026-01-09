Αρχίζει ο κατήφορος για την κυρία Καρυστιανού

Με την αναγγελία ίδρυσης κόμματος θα ξεκινήσει και η ραγδαία φθορά της εικόνας για την κυρία Καρυστιανού, η οποία έχει ξεγελαστεί, θεωρώντας ότι η απήχησή της ως θύμα των Τεμπών μπορεί να θεωρηθεί και πολιτικό εφαλτήριο.

Το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής είναι απλό. Πολιτικά αλλά και κοινωνικά η κυρία Καρυστιανού θα απομυθοποιηθεί. Καθημερινά θα αποδεικνύεται η μετριότητά της αλλά και η αδυναμία της να μιλήσει για οτιδήποτε. Δεν θα έχει απόψεις, δεν θα έχει γνώσεις για κανένα θέμα, θα σπεύσουν δίπλα της αποτυχημένοι σκελετοί της πολιτικής, στο τέλος θα φανεί ότι δεν μπορεί να είναι πουθενά χρήσιμη στην κοινωνία.

Το ότι δεν είναι χρήσιμη για την κοινωνία έχει ήδη αποδειχθεί, αλλά δεν έχει περάσει στη συνείδηση πολλών. Η κυρία Καρυστιανού, έχει υπερασπιστεί και προωθήσει αδιανόητα ψεύδη. Εχει μηνύσει κρατικούς υπαλλήλους που έχουν κάνει άριστα τη δουλειά τους. Και μιλά μόνο για το φαυλοκρατικό ελληνικό πολιτικό σύστημα (της μεταπολίτευσης).

Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, μόνο που αυτό το λένε, άλλα 10 εκατομμύρια Ελληνες. Το λένε ακόμα και πολιτικοί. Πρωθυπουργοί όπως ο Σημίτης διαπίστωσαν ότι αυτή διαφθορά είναι ανίκητη (ο Σημίτης μάλιστα αποφάσισε τότε να ολοκληρώσει τα δημόσια έργα από το να κυνηγά ανεμόμυλους, όπως ο Δον Κιχώτης…).

Το ερώτημα θα είναι λοιπόν: Και πώς θα αλλάξει το φαυλοκρατικό κράτος και θα περιοριστεί η διαφθορά, κυρία Καρυστιανού; Δεν (θα) έχει ιδέα, είναι η απάντηση. Μόνο καταγγέλλοντας όμως δεν βοηθάς. Ολη η Ελλάδα καταγγέλλει, προτάσεις δεν υπάρχουν.

Η πορεία της λοιπόν θα είναι κάποια καλά ποσοστά στην αρχή, που με την πάροδο του χρόνου θα μειώνονται συνεχώς, τόσο, ώστε στο τέλος να μην κατέλθει καν στις εκλογές. Θα αποδειχθεί τόσο λίγη που από ψήφος διαμαρτυρίας που ξεκινά, θα γίνει ψήφος αποδοκιμασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



