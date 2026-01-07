Άρειος Πάγος: Αυτόφωρο σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες

Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζει εκ νέου την προηγούμενη παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για εκκίνηση αυτόφωρης διαδικασίας για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες.

07 Ιαν. 2026 14:44
Σε νέα παρέμβαση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζει εκ νέου την προηγούμενη παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για εκκίνηση αυτόφωρης διαδικασίας για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζαβέλλας ζητεί από τους εισαγγελείς την άμεση παρέμβασή τους με σκοπό την διακρίβωση αδικημάτων «σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας». Ακόμη, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί «την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ολόκληρη η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

«Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 (“Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας”), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

