Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο

Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε ότι ο υπολογισμός των τόκων για δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής, εξέλιξη που επηρεάζει περίπου 350.000 δανειολήπτες.

Η απόφαση ελήφθη σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών με ψήφους 35 υπέρ και 12 κατά, δίνοντας τέλος στη διχογνωμία που είχε δημιουργηθεί από αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Από την πλευρά των εταιρειών διαχείρισης και των τραπεζών είχε διατυπωθεί η θέση ότι το επιτόκιο θα πρέπει να εφαρμόζεται επί του συνολικού ύψους της οφειλής, κάτι που θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση των μηνιαίων δόσεων. Αντίθετα, οι δανειολήπτες υποστήριζαν ότι ο νόμος Κατσέλη προβλέπει υπολογισμό των τόκων επί της κάθε μηνιαίας καταβολής, ερμηνεία που τελικά υιοθετήθηκε από το ανώτατο δικαστήριο.

Υπέρ αυτής της προσέγγισης είχε ταχθεί και ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγησή του, ενώ ανάλογη θέση είχε εκφράσει και η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Η υπόθεση είχε συζητηθεί αρχικά τον Φεβρουάριο του 2025, ύστερα από προδικαστικό ερώτημα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, λόγω αντικρουόμενων αποφάσεων σχετικά με τον τοκισμό δανείων που είχαν ρυθμιστεί μέσω του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου.

Η δημοσίευση της απόφασης αναμένεται το επόμενο διάστημα, οπότε και θα αποτυπωθεί αναλυτικά το σκεπτικό που θα καθοδηγήσει τη μελλοντική εφαρμογή της.

