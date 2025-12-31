Αργεντινή: Μπλακ-άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω καύσωνα

Σημειώνεται ότι τη νύχτα η θερμοκρασία φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μπλακ άουτ συνέπεσε με την ανακοίνωση νέων αυξήσεων στα τιμολόγια, κατά 2%, από την 1η Ιανουαρίου.

31 Δεκ. 2025 19:09
Pelop News

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα τα ξημερώματα στο Μπουένος Άιρες και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας της Αργεντινής, λόγω της αυξημένης ζήτησης που συνδέεται με τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Edesur ανέφερε ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε σταδιακά και ότι μέχρι το μεσημέρι, τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) μόνο μερικές χιλιάδες καταναλωτές παρέμεναν ακόμη χωρίς ρεύμα. Όπως ανέφερε, διεξάγει μια «ειδική επιχείρηση» για να αντιμετωπίσει τις βλάβες που συνδέονται με την υψηλή ζήτηση, παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες, κάτοικοι και έμποροι χτυπούσαν κατσαρόλες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η πίεση στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και αύριο αφού η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς στην πρωτεύουσα.

