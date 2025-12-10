Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες

Με την άποψη της Λευκορωσίδας συμφώνησε και ο Νικ Κύργιος

Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
10 Δεκ. 2025 23:39
Pelop News

Η σούπερ σταρ του τένις Αρίνα Σαμπαλένκα ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στον Νικ Κύργιο στο Ντουμπάι σε μια νέα εκδοχή του Battle of the Sexes μίλησε για την συμμετοχή των τρανς αθλητών στα αθλήματα των γυναικών.

Μάλιστα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν με τον δημοσιογράφο να την ρωτάει εάν δέχεται ή όχι τους τρανς στο επαγγελματικό τένις.

«Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω τίποτα εναντίον τους όμως πιστεύω ότι ακόμα κι έτσι έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τις γυναίκες και απλά δεν είναι δίκαιο για μια γυναίκα να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που βιολογικά είναι άνδρας. Δεν είναι δίκαιο, μια γυναίκα δουλεύει όλη της τη ζωή για να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και μετά πρέπει να αντιμετωπίσει έναν άνδρα, έναν πολύ δυνατότερο άνθρωπο βιολογικά. Δεν συμφωνώ με αυτό», είπε η Σαμπαλένκα.

Με την άποψή της Λευκορωσίδας συμφώνησε και ο Νικ Κύργιος.

Πάντως η μοναδική τρανς τενίστρια που συμμετείχε στο WTA Tour ήταν η Ρενέ Ρίτσαρντς από το 1977 έως το 1981.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ