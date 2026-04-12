Άρης Μουγκοπέτρος: Επιστροφή με το κλαρίνο και μήνυμα δύναμης έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό

Ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα το Πάσχα του 2025, ο Άρης Μουγκοπέτρος στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και αντοχής, επιστρέφοντας σταδιακά στη μουσική του πορεία.

Ο γνωστός κλαρινίστας δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει και πάλι κλαρίνο μπροστά σε φίλους, δείχνοντας ότι αφήνει πίσω του μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. «Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι», έγραψε χαρακτηριστικά, συγκινώντας όσους τον παρακολουθούν.

Στόχος η πλήρης επάνοδος

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέδειξε αξιοσημείωτη δύναμη ψυχής και επιμονή. Με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων, συνεχίζει την αποκατάσταση με στόχο να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν το ατύχημα.

Οι εικόνες που δημοσιοποίησε το φετινό Πάσχα δείχνουν έναν καλλιτέχνη που όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά προχωρά με αποφασιστικότητα για την πλήρη επάνοδό του στις πίστες.

Η δικαστική περιπέτεια και η αθώωση

Παράλληλα με τη μάχη για την υγεία του, ο μουσικός βρέθηκε αντιμέτωπος και με δικαστική περιπέτεια. Τον Δεκέμβριο του 2025 κατηγορήθηκε σε υπόθεση που αφορούσε την εν διαστάσει σύζυγό του, ωστόσο το δικαστήριο τον αθώωσε πλήρως.

Από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος υποστήριζε ότι οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε και από τη Δικαιοσύνη.

Προσωπικές στιγμές και συγκίνηση

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας το συναισθηματικό βάρος που κουβαλά:

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά».

Ένα νέο ξεκίνημα

Παρά τις δυσκολίες, ο μουσικός παραμένει ψύχραιμος και αισιόδοξος. Δηλώνει αποφασισμένος να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των γιατρών, ώστε να επιστρέψει πλήρως στην καθημερινότητά του και στη μεγάλη του αγάπη: τη μουσική.

Η επανεμφάνισή του με το κλαρίνο αποτελεί όχι μόνο προσωπική νίκη, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι, ακόμη και μετά από σοβαρές δοκιμασίες, η δύναμη της θέλησης μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα αρχή.