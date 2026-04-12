Άρης Μουγκοπέτρος: Επιστροφή με το κλαρίνο και μήνυμα δύναμης έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό

Συγκινεί ο μουσικός – «Εδώ είμαι πάλι»

12 Απρ. 2026 20:45
Pelop News

Ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα το Πάσχα του 2025, ο Άρης Μουγκοπέτρος στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και αντοχής, επιστρέφοντας σταδιακά στη μουσική του πορεία.

Ο γνωστός κλαρινίστας δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει και πάλι κλαρίνο μπροστά σε φίλους, δείχνοντας ότι αφήνει πίσω του μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. «Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι», έγραψε χαρακτηριστικά, συγκινώντας όσους τον παρακολουθούν.

Στόχος η πλήρης επάνοδος

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέδειξε αξιοσημείωτη δύναμη ψυχής και επιμονή. Με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων, συνεχίζει την αποκατάσταση με στόχο να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν το ατύχημα.

Οι εικόνες που δημοσιοποίησε το φετινό Πάσχα δείχνουν έναν καλλιτέχνη που όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά προχωρά με αποφασιστικότητα για την πλήρη επάνοδό του στις πίστες.

Η δικαστική περιπέτεια και η αθώωση

Παράλληλα με τη μάχη για την υγεία του, ο μουσικός βρέθηκε αντιμέτωπος και με δικαστική περιπέτεια. Τον Δεκέμβριο του 2025 κατηγορήθηκε σε υπόθεση που αφορούσε την εν διαστάσει σύζυγό του, ωστόσο το δικαστήριο τον αθώωσε πλήρως.

Από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος υποστήριζε ότι οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε και από τη Δικαιοσύνη.

Προσωπικές στιγμές και συγκίνηση

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας το συναισθηματικό βάρος που κουβαλά:

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά».

Ένα νέο ξεκίνημα

Παρά τις δυσκολίες, ο μουσικός παραμένει ψύχραιμος και αισιόδοξος. Δηλώνει αποφασισμένος να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των γιατρών, ώστε να επιστρέψει πλήρως στην καθημερινότητά του και στη μεγάλη του αγάπη: τη μουσική.

Η επανεμφάνισή του με το κλαρίνο αποτελεί όχι μόνο προσωπική νίκη, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι, ακόμη και μετά από σοβαρές δοκιμασίες, η δύναμη της θέλησης μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα αρχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:45 Άρης Μουγκοπέτρος: Επιστροφή με το κλαρίνο και μήνυμα δύναμης έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό
20:36 Τραμπ: Εντολή για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ – Σκληρές απειλές προς Ιράν και Κίνα
20:25 Πούτιν: Η Ρωσία προσφέρεται ως διαμεσολαβητής στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
20:15 Άνοιξη και άσθμα: Πώς επηρεάζεται η αναπνοή και τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς
20:06 Τοχρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Εκκεντρική αλιάδα
19:57 Ποιοι θα μοιραστούν έως 49 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 14 έως 17 Απριλίου
19:46 Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής μετά την Ανάσταση – Έκαψαν φανάρια, δέντρα και κάδους ΦΩΤΟ
19:35 Μαγνησία: Ιερέας διέκοψε την Ανάσταση για τις κροτίδες
19:24 Ουγγαρία: Μαζικά στις κάλπες οι Ούγγροι στις κάλπες – Ψήφισε πάνω από το 74%
19:12 Νέο «σχέδιο μάχης» κατά της ακρίβειας: Έρχονται νέα μέτρα έως 500 εκατ. ευρώ
19:03 Πάτρα – Ανάπλαση Ρίο: Μετά το Πάσχα ξεκινούν τα λιμενικά έργα – Πρόβλημα η στάθμευση στον πεζόδρομο
18:51 Δυστύχημα στην Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε
18:38 Πάτρα: Με ευχές και χαμόγελα το Πασχαλινό Γλέντι του Δήμου ΦΩΤΟ
18:25 EuroLeague: Τα σενάρια για ζευγάρωμα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στα play-offs
18:16 Εντυπωσιακή η Φιλαρμονική Λεχαινών στο Μεσολόγγι – Απούσα η Δημοτική Μπάντα Πατρέων
18:06 Ενέργεια: Στο τραπέζι νέα αρχιτεκτονική αγοράς με «όπλο» τις ΑΠΕ και τα συμβόλαια CfD
17:51 Πόσο επηρεάζει το ύψος τη ζωή μας: Από τις σχέσεις μέχρι την καριέρα
17:23 Καφές και συκώτι: Πόσο ωφελεί πραγματικά η καθημερινή κατανάλωση
17:08 ΝΑΤΟ: Πρακτική άσκηση με αμοιβή 1.477 ευρώ – Προθεσμία έως 22 Απριλίου 2026
16:54 Γάτες ή σκύλοι; Τι αποκαλύπτει η προτίμησή σας για την προσωπικότητά σας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
