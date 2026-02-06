Αριστοτέλης Ρήγας «Ιδέα δεν έχω»: Η Stand up comedy και μουσική κωμωδία έρχεται στην Πάτρα

Αριστοτέλης Ρήγας «Ιδέα δεν έχω»: Η Stand up comedy και μουσική κωμωδία έρχεται στην Πάτρα
06 Φεβ. 2026 16:12
Pelop News

Αριστοτέλης Ρήγας – “Ιδέα δεν έχω” στην Πάτρα

Θέατρο Act, Γεροκωστοπούλου 65

Σάββατο & Κυριακή 14 & 15 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00 | Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά

Προπώληση 10 Ευρώ https://tinyurl.com/wbtjv26y

Ο γνωστός και αγαπημένος stand-up comedian και μουσικός Αριστοτέλης Ρήγας επιστρέφει με την τέταρτη προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω». Γνωστός για το ευφυές χιούμορ, τα καταιγιστικά λογοπαίγνια και τη σατιρική του ματιά που αποφεύγει στερεότυπα και «φλερτάρει» με την πολιτική ορθότητα, παρουσιάζει την τέταρτη ολοκληρωμένη του δουλειά.

 

Δείτε εδώ την προηγούμενη παράστασή του «Και το όνομα αυτού» (2023): https://tinyurl.com/mwzh6fr

 

Δημιουργός του εξαιρετικά δημοφιλούς podcast και YouTube show «Είμαι Υπέρ», που έχει χτίσει φανατικό κοινό σε όλη την Ελλάδα, ο Ρήγας καταφέρνει να συνδυάζει καυστικό χιούμορ με κοινωνική παρατήρηση, προσφέροντας στον θεατή μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και… λίγο πιο έξυπνη από ό,τι περιμένει.

Ακούστε όλα τα επεισόδια του «Είμαι Υπέρ» εδώ: https://tinyurl.com/yc5yy64d

 

Μετά από sold-out εμφανίσεις στην Αθήνα και περιοδείες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, ο Αριστοτέλης Ρήγας φέρνει στην Ευρώπη μια παράσταση που αντικατοπτρίζει την προσωπική του ματιά, μια παράσταση οικεία και ταυτόχρονα ανατρεπτική, με χιούμορ που σέβεται και σατιρίζει με δεξιοτεχνία και δεν μοιάζει με καμία άλλη — εκτός από τις προηγούμενες παραστάσεις του Αριστοτέλη Ρήγα.

 

Αριστοτέλης Ρήγας

Facebook  \ Instagram \ YouΤube \ Spotify Podcasts

 

Πληροφορίες

 

Τοποθεσία: Θέατρο Act Γεροκωστοπούλου 65

Ημερομηνία: Σάββατο & Κυριακή 14 & 15 Φεβρουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 100’

Προπώληση 10 Ευρώ

