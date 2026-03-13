Αρραβωνίτσα Αχαΐας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα (13/3/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην Αρραβωνίτσα του Δήμου Αιγιαλείας της Αχαΐας. Πλέον η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.

Τι περιλάμβανε η ερώτηση στη Βουλή του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον Οδοντωτό

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρραβωνίτσα του δήμου Αιγιαλείας, Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης #ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 13, 2026





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



