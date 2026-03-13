Αρραβωνίτσα Αχαΐας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα

13 Μαρ. 2026 18:29
Pelop News

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα (13/3/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην Αρραβωνίτσα του Δήμου Αιγιαλείας της Αχαΐας. Πλέον η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.


