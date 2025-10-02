Άρτα: Έρευνα για τον θάνατο έγκυου μετά από αλλεργικό σοκ στο νοσοκομείο, τι υποψιάζεται o Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά διερεύνηση για πιθανή μη τήρηση πρωτοκόλλου

02 Οκτ. 2025 9:13
Pelop News

Σοκ προκάλεσε στην Άρτα ο θάνατος μιας 28χρονης εγκύου, η οποία υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού σε νοσοκομείο της πόλης. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να τη σώσουν, η γυναίκα κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μαζί με το έμβρυο που κυοφορούσε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι «πρέπει να διαπιστωθεί αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο», σημειώνοντας ότι, πριν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ και η εισαγγελική έρευνα, δεν μπορεί να κάνει ασφαλή εκτίμηση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η γυναίκα προσήλθε στο νοσοκομείο την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου με αιμορραγία στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της για χειρουργική αντιμετώπιση την επόμενη ημέρα.

Από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση ο θάνατος της 28χρονης εγκύου

Κατά τη χορήγηση του αντιβιοτικού, υπέστη αλλεργικό σοκ και διασωληνώθηκε από αναισθησιολόγο και εντατικολόγο, μεταφερόμενη προσωρινά στη μονάδα ανάνηψης χειρουργείων λόγω έλλειψης διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή, καταλήγοντας παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Το νοσοκομείο Άρτας ανακοίνωσε ότι διέταξε άμεσα ΕΔΕ για την πλήρη διερεύνηση των αιτίων του θανάτου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

 
