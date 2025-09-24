ArtWalk 10: «Ανοιχτό μου διθέσιο» με την Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα

Η μουσική κατεβαίνει στον δρόμο και συναντά τους περαστικούς στην καρδιά της Πάτρας.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 μ.μ., στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, στο ύψος της Πλατείας Όλγας, η Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα παρουσιάζει το δρώμενο «Ανοιχτό μου διθέσιο», μια παράσταση που φέρνει τη μουσική πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης.

Μουσικοί και ερμηνευτές ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στον δρόμο, σε μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου το κοινό γίνεται μέρος του ίδιου του έργου. Η μελωδία «Ανοιχτό μου διθέσιο καλό μου αμάξι» θα πλημμυρίσει τον πεζόδρομο με κινηματογραφική αίσθηση.

Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Χρήστου Παναγιωτόπουλου και την ενέργεια της Αχαϊκής Ιόνιας Ορχήστρας, η μουσική βγαίνει από τις αίθουσες και γίνεται ζωντανό κομμάτι του δημόσιου χώρου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ArtWalk 10.

Συντελεστές

Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα

Βιντσέντζος Γκιούστος – πιάνο

Άγγελος Χρυσανθόπουλος – κιθάρα

Χρήστος Δρούλιας – κοντραμπάσο

Γιώργος Βερβέτης – τύμπανα

Ερμηνεία

Έλενα Βούλγαρη – τραγούδι

Χρήστος Παναγιωτόπουλος – φωνητικά, κιθάρα

Με την αφοσίωση των μουσικών που συμμετέχουν εθελοντικά, η δράση αυτή έρχεται να αποδείξει ότι η τέχνη στον δημόσιο χώρο δεν γνωρίζει όρια: ταξιδεύει από τον τοίχο στη μουσική, από τα μπαλκόνια στον δρόμο, από την πόλη στην ψυχή μας.

