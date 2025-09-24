ArtWalk 10: «Ανοιχτό μου διθέσιο» με την Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα

ArtWalk 10 | Mind the Street Art | 20 – 30 Σεπτεμβρίου 2025, Πάτρα

ArtWalk 10: «Ανοιχτό μου διθέσιο» με την Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα
24 Σεπ. 2025 17:04
Pelop News

Η μουσική κατεβαίνει στον δρόμο και συναντά τους περαστικούς στην καρδιά της Πάτρας.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 μ.μ., στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, στο ύψος της Πλατείας Όλγας, η Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα παρουσιάζει το δρώμενο «Ανοιχτό μου διθέσιο», μια παράσταση που φέρνει τη μουσική πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης.

Μουσικοί και ερμηνευτές ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στον δρόμο, σε μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου το κοινό γίνεται μέρος του ίδιου του έργου. Η μελωδία «Ανοιχτό μου διθέσιο καλό μου αμάξι» θα πλημμυρίσει τον πεζόδρομο με κινηματογραφική αίσθηση.

Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Χρήστου Παναγιωτόπουλου και την ενέργεια της Αχαϊκής Ιόνιας Ορχήστρας, η μουσική βγαίνει από τις αίθουσες και γίνεται ζωντανό κομμάτι του δημόσιου χώρου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ArtWalk 10.

Συντελεστές

Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα

Βιντσέντζος Γκιούστος – πιάνο

Άγγελος Χρυσανθόπουλος – κιθάρα

Χρήστος Δρούλιας – κοντραμπάσο

Γιώργος Βερβέτης – τύμπανα

Ερμηνεία

Έλενα Βούλγαρη – τραγούδι

Χρήστος Παναγιωτόπουλος – φωνητικά, κιθάρα

ArtWalk 10: «Ανοιχτό μου διθέσιο» με την Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα ArtWalk 10: «Ανοιχτό μου διθέσιο» με την Αχαϊκή Ιόνια Ορχήστρα

Με την αφοσίωση των μουσικών που συμμετέχουν εθελοντικά, η δράση αυτή έρχεται να αποδείξει ότι η τέχνη στον δημόσιο χώρο δεν γνωρίζει όρια: ταξιδεύει από τον τοίχο στη μουσική, από τα μπαλκόνια στον δρόμο, από την πόλη στην ψυχή μας.

 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ανακοινώσεις και αποκαλύψεις!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το τεστ που (μας) αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά
23:29 Μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο στους Coldplay: Ο σύζυγος της HR ήταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του!
23:21 ΗΠΑ: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο εργαζόμενο σε συναυλία ράπερ, του χτυπούσε το κεφάλι!
23:02 Σοκ στο Αγρίνιο, στα 51 της χρόνια πέθανε γνωστή ακτινολόγος
22:55 Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»
22:44 Από λοίμωξη πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η μάχη του μίστερ εθνικά μπούτια με το Πάρκινσον
22:37 Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του
22:28 Οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, άνοιξε η πλατφόρμα, τα δικαιολογητικά
22:19 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:12 Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του Blue Star Chios, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
22:01 «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα η ατάκα του Βασίλη Καζούλη που θα συζητηθεί
21:52 Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
21:45 Ο Πάνος Κοκκινόπουλος κάνει σειρά την Πισπιρίγκου! Ποια θα την υποδοθεί
21:34 Ρούμπιο για Τραμπ: «Ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», έβαλε «πάγο» στον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Στον Βόλο ένας 60χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του!
21:15 Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ΒΙΝΤΕΟ
21:04 «Έχει κρίσεις άγχους, δεν είναι καθόλου εύκολο», η Διονυσία Κουκίου για την κακοποίηση της ανιψιάς της στο σχολείο
20:53 Ορφανόπουλος στον Peloponnisos fm: «Το Patrathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή»
20:43 Θάνατος σοκ, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου, ακρωτηρίασε το πόδι του και πέθανε από ακατάσχετη αιμοραγία!
20:37 Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ