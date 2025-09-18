ArtWalk 10: Μουσική έκπληξη από την Πολυφωνική το Σάββατο 20/9

Το ArtWalk 10 | Mind the Street Art φέτος ξεπερνά τα όρια των εμβληματικών του τοιχογραφιών και μεταμορφώνει τον δημόσιο χώρο σε μια ανοιχτή σκηνή για όλες τις μορφές τέχνης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με κορυφαίους πολιτιστικούς – καλλιτεχνικούς φορείς της πόλης, σας προσκαλούμε σε μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας θα πλημμυρίσει τον πεζόδρομο της Μαιζώνος με ήχους και ρυθμούς, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 π.μ., μπροστά από τη Μητρόπολη Πατρών.

Μια παράσταση που υπόσχεται να συνδυάσει τη μαγεία της μουσικής και την ενέργεια του φεστιβάλ δρόμου, φέρνοντας τέχνη, έμπνευση και χαρά στην καρδιά της πόλης.

Η Πολυφωνική Χορωδία της Πάτρας, πολιτιστικός οργανισμός με μακρά ιστορία και αναγνωρισμένη καλλιτεχνική δράση από το 1983, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Με τμήματα παιδικά, νεανικά, μικτά και παραδοσιακά, έχει δώσει πάνω από 1000 συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει διακριθεί με πολυάριθμα βραβεία.

Η παράσταση της 20ής Σεπτεμβρίου έρχεται να προσφέρει ένα ευχάριστο και αναζωογονητικό διάλειμμα στο πλούσιο πρόγραμμα του ArtWalk, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία. Μουσική, θεατρικά στοιχεία και ζωντανή αλληλεπίδραση θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα γιορτής στον δημόσιο χώρο.

Η χορωδία, με φαντασία, ανεξάντλητη ενέργεια αλλά και χιούμορ θα παρουσιάσει μια παράσταση που θα γεμίσει τον πεζόδρομο ήχους, ρυθμούς και χαμόγελα, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη στον δημόσιο χώρο δεν περιορίζεται στους τοίχους – ζει και αναπνέει μέσα από τη μουσική, τις φωνές και την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Με αυτή τη συνεργασία, το ArtWalk 10 διευρύνει τον δημόσιο χώρο με νέες καλλιτεχνικές μορφές, καλώντας τους πολίτες να γεμίσουν τις πλατείες και τους δρόμους με ήχους, γέλια και δημιουργικότητα, υπενθυμίζοντας πως η τέχνη δεν είναι μόνο εικόνα στους τοίχους, αλλά και φωνή, κοινότητα και χαρά.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ανακοινώσεις και αποκαλύψεις!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας:

μέσω e-mail στο patrartinprogress@gmail.com ή

μέσω τηλεφώνου στο 6948098744 ή

μέσω των social media: Facebook Art In Progress ArtWalk, Instagram artinprogress.patras artwalk festival.

Περισσότερες πληροφορίες για την Art in Progress και το έργο μας θα βρείτε εδώ: https://linktr.ee/artinprogress.patras

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



