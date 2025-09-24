ArtWalk 10: Ο χορός συναντά την street art

ArtWalk 10: Ο χορός συναντά την street art με το Dance Studio Ρούλα Μαυριοπούλου, την Παρασκευή 26/09/2025.

 

ArtWalk 10: Ο χορός συναντά την street art
24 Σεπ. 2025 9:45
Pelop News

Την Παρασκευή 26/09/ 2025, στις 20:30, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Κολοκοτρώνη (Πλατεία Όλγας), το 10ο Διεθνές Street Art Festival Πάτρας – ArtWalk 10 παρουσιάζει μια μοναδική performance χορού που θα μετατρέψει τον δημόσιο χώρο σε σκηνή συγκίνησης και συλλογικής μνήμης.

Η σχολή χορού «Dance Studio Ρούλα Μαυριοπούλου» θα παρουσιάσει μια πολυεπίπεδη χορογραφία, εμπνευσμένη από τις πρόσφατες πυρκαγιές που σημάδεψαν την πόλη και τον ηρωισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Μέσα από την κίνηση, τον ρυθμό και την ένταση του σώματος, η παράσταση αφηγείται μια ιστορία μνήμης και ελπίδας, φωτίζοντας τη δύναμη της αλληλεγγύης και την αντοχή της κοινωνίας μας.

Το ArtWalk 10 ανοίγει φέτος νέους δρόμους καλλιτεχνικής έκφρασης, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη στον δημόσιο χώρο δεν περιορίζεται στις τοιχογραφίες. Με συνεργασίες που αγκαλιάζουν τη μουσική, τον χορό και τις παραστατικές τέχνες, το φεστιβάλ μεταμορφώνει τις πλατείες και τους δρόμους σε σημεία έμπνευσης, συμμετοχής και δημιουργικού διαλόγου.

Η performance του Dance Studio Ρούλα Μαυριοπούλου αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού φεστιβάλ, μια καλλιτεχνική πράξη που μας καλεί να θυμηθούμε, να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας και να ξαναβρούμε την ελπίδα μέσα από την τέχνη.

-Ημερομηνία και Ώρα: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, 20:30

-Τοποθεσία: Μαιζώνος και Κολοκοτρώνη (Πλατεία Όλγας), Πάτρα

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ανακοινώσεις και αποκαλύψεις!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας:
μέσω e-mail στο patrartinprogress@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 6948098744 ή μέσω των social media: Facebook Art In Progress ArtWalk, Instagram artinprogress.patras artwalk festival.

Περισσότερες πληροφορίες για την Art in Progress και το έργο μας θα βρείτε εδώ: https://linktr.ee/artinprogress.patras
