«Ασημένιος» ο Ν. Μπαλαούρας της Εκρηξης Πατρών

26 Απρ. 2026 19:28
Pelop News

Μια ακόμη σπουδαία διάκριση για την ομάδα τάε κβον ντο, της Εκρηξης Πατρών, καθώς  ο Νίκος Μπαλαούρας έκανε μεγάλες εμφανίσεις και κατέκτησε την 2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων (U21) που έγινε το Σαββατοκύριακο στις Σέρρες.

Ο πρωταθλητής του συλλόγου κατέκτησε τη 2η θέση στη δύσκολη κατηγορία των -74 κιλών με συναρπαστική εμφάνιση και στους τέσσερις αγώνες του απέναντι σε πρωταθλητές της κατηγορίας του χάνοντας μόνο στον τελικό.

Εκτός από το ασημένιο μετάλλιο, αυτή η διάκριση δίνει το «εισιτήριο» στον Νίκο Μπαλαούρα για να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Εκρηξη.

 

 

 

