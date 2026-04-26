«Ασημένιος» ο Ν. Μπαλαούρας της Εκρηξης Πατρών

Μια ακόμη σπουδαία διάκριση για την ομάδα τάε κβον ντο, της Εκρηξης Πατρών, καθώς ο Νίκος Μπαλαούρας έκανε μεγάλες εμφανίσεις και κατέκτησε την 2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων (U21) που έγινε το Σαββατοκύριακο στις Σέρρες.

Ο πρωταθλητής του συλλόγου κατέκτησε τη 2η θέση στη δύσκολη κατηγορία των -74 κιλών με συναρπαστική εμφάνιση και στους τέσσερις αγώνες του απέναντι σε πρωταθλητές της κατηγορίας του χάνοντας μόνο στον τελικό.

Εκτός από το ασημένιο μετάλλιο, αυτή η διάκριση δίνει το «εισιτήριο» στον Νίκο Μπαλαούρα για να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Εκρηξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



