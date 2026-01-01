«Ασπρη» Πρωτοχρονιά στη Λήμνο, χιόνισε στο νησί ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Ακρως χειμωνιάτικο σκηνικό στη Λήμνο με το χιόνι να κάνει «ποδαρικό» στο νησί για το 2026.

01 Ιαν. 2026 11:14
Pelop News

Στη Λήμνο, οι κάτοικοι υποδέχθηκαν το 2026, σε αρκετές περιοχές με χιονόπτωση.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι έντονες χιονοπτώσεις έντυσαν στα λευκά το νησί τόσο ορεινές όσο και ημιορεινές περιοχές, ενώ κατά τόπους παρατηρήθηκε και χιονόστρωση, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό και μια… λευκή Πρωτοχρονιά.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, η οποία από νωρίς προχώρησε σε παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οχήματα και μηχανήματα της Π.Ε. Λήμνου βρέθηκαν επί ποδός, πραγματοποιώντας καθαρισμό του οδοστρώματος όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων. Έτσι λοιπόν ο επαρχιακός δρόμος Μύρινα – Αεροδρόμιο, προς Μούδρο, Θάνος και Κάσπακα παραμένει ανοιχτός.

Παράλληλα, σε σημεία με αυξημένο κίνδυνο παγετού, πραγματοποιήθηκε ρίψη αλατιού, συμβάλλοντας στην πρόληψη ατυχημάτων και στη διατήρηση της οδικής ασφάλειας. Οι βασικοί άξονες του επαρχιακού δικτύου παρέμειναν ανοιχτοί, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών.

