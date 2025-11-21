Ασθενής σεισμική δόνηση νότια της Κρήτης

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 07:18 το πρωί, με επίκεντρο 51 χλμ. νότια της Παλαιοχώρας Χανίων

Ασθενής σεισμική δόνηση νότια της Κρήτης
21 Νοέ. 2025 8:53
Pelop News

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και γο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 07:18, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 51 χιλιόμετρα νότια της Παλαιοχώρας Χανίων, σε υποθαλάσσια περιοχή. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Ασθενής σεισμική δόνηση νότια της Κρήτης

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δραστηριότητα.

