Ασθενής σεισμική δόνηση νότια της Κρήτης
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 07:18 το πρωί, με επίκεντρο 51 χλμ. νότια της Παλαιοχώρας Χανίων
Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και γο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Η δόνηση καταγράφηκε στις 07:18, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 51 χιλιόμετρα νότια της Παλαιοχώρας Χανίων, σε υποθαλάσσια περιοχή. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.
Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δραστηριότητα.
