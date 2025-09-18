Αστικο ΚΤΕΛ Πάτρας: Καταγγελία για τις συνεχείς αλλαγές δρομολογίων, η απάντηση

Αστικο ΚΤΕΛ Πάτρας: «Εργα στην πόλη χωρίς κοινωνική συνεννόηση»

Αστικο ΚΤΕΛ Πάτρας: Καταγγελία για τις συνεχείς αλλαγές δρομολογίων, η απάντηση
18 Σεπ. 2025 10:41
Pelop News

Με σημερινή ανακοίνωσή του, Πέμπτη 18/09/2025, το Αστικο ΚΤΕΛ Πάτρας, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως οι συνεχείς και απροειδοποιήτες αλλαγές εκτέλεσης των υφιστάμενων δρομολογιών, δεν αποτελούν δική του ευθύνη, αλλά της δημοτικής αρχής, που προβαίνει σε ταυτόχρονη εκτέλεση έργων στην πόλη, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει καμία ενημέρωση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το τελευταίο διάστημα, λόγω της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών έργων στην πόλη, οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών αναγκάζονται να τροποποιούν τα δρομολόγιά τους για να ανταποκριθούν στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να προηγείται συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – εργολάβους, υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και λοιπούς συντελεστές. Δυστυχώς, στην πράξη άλλο συμφωνείται και άλλο εφαρμόζεται. Το αποτέλεσμα είναι το επιβατικό κοινό να βρίσκεται αντιμέτωπο με απροειδοποίητες αλλαγές κυκλοφορίας, χωρίς να έχει υπάρξει καμία έγκαιρη ενημέρωση.

Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές:

Για την προβληματική αυτή διαχείριση και την έλλειψη ενημέρωσης ΔΕΝ ευθύνονται οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, αλλά οι φορείς και οι εργολάβοι που εκτελούν τα έργα.

Παρά τις δυσκολίες, οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετούν με συνέπεια τους επιβάτες τους, ακόμη και σε συνθήκες έκτακτων αλλαγών. Ωστόσο, η ασυνεννοησία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί μόνιμο καθεστώς στην πόλη μας.
