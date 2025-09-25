Ασύλληπτη τραγωδία στο Λιδωρίκι: Έσβησε ξαφνικά 5χρονο παιδί

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Λιδωρίκι Δωρίδας, όπου ένα παιδί μόλις 5 ετών «έσβησε» ξαφνικά, με τις Αρχές να ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

25 Σεπ. 2025 13:54
Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στο Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας, όπου ένα παιδί 5 ετών έχασε ξαφνικά τη ζωή του, φέροντας σε κατάσταση σοκ την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το νήπιο μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες παραπέμπουν συνήθως σε σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τις Αρχές για τον εντοπισμό των αιτιών.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, δήλωσε στο LamiaReport:
«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ήδη, με προληπτικά μέτρα, πραγματοποιήθηκε απολύμανση στο νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό Λιδωρικίου, ενώ η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδας, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Το παιδί φέρεται να περνούσε μια απλή ίωση, από την οποία είχε νοσήσει νωρίτερα και το μικρότερο αδερφάκι του.
