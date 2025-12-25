Αταλάντη: Βανδαλισμός σε ΑΤΜ ανήμερα των γιορτών – Με πέτρα το έθεσε εκτός λειτουργίας ΦΩΤΟ

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό βανδαλισμού σε ΑΤΜ τράπεζας στην Αταλάντη Φθιώτιδας, καθώς άγνωστος έσπασε το μηχάνημα με πέτρα, αφήνοντας τους κατοίκους χωρίς δυνατότητα συναλλαγών μέσα στις γιορτές.

25 Δεκ. 2025 19:24
Pelop News

Απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου στην Αταλάντη, όταν άγνωστος βανδάλισε ΑΤΜ τράπεζας, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στις συναλλαγές των κατοίκων εν μέσω εορτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonografos.net, ο δράστης, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, πέταξε πέτρα στο ΑΤΜ που βρίσκεται στην κεντρική οδό Εθνικής Αντίστασης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και το μηχάνημα να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η ζημιά είχε ως συνέπεια το ΑΤΜ να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κοινό, γεγονός που δημιούργησε έντονη δυσαρέσκεια και ταλαιπωρία, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες όπου η ανάγκη για αναλήψεις μετρητών είναι αυξημένη λόγω των γιορτών.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών του βανδαλισμού, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

