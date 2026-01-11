Αταμάν: «Να συγχαρώ τον Ολυμπιακό που κέρδισε με 40 πόντους, αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως εκείνος και στο πρωτάθλημα»

11 Ιαν. 2026 20:14
Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από την εμφάνιση των παικτών του Παναθηναϊκού στο ματς με το Περιστέρι και σχολίασε την 40αρα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το ρεπό της Δευτέρας στους πράσινους.

Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν

«Συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με 40 πόντους εκτός έδρας. Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα σαν αυτούς. Σήμερα πήραμε 2 πόντους αλλά τέτοια νίκη για εμένα είναι σαν ήττα. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα δουλέψουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και την άμυνα. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε κάποιον μεγάλο στόχο. Αύριο το ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση. Δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός είχε. Έπαιξε την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και είναι δουλειά μου να το πετύχουμε αυτό».

Για το αν υπάρχουν νέα για την μεταγραφή στο «4»: «Δεν γνωρίζω».

